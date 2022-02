¡Cuidado! Gobierno alerta de fraude con créditos en efectivo del Banco del Bienestar

El supuesto fraude se comparte en Telegram y WhatsApp a través de un mensaje en el que se pide llamar a un número telefónico para acceder a un crédito otorgado por la Secretaría del Bienestar y el Gobierno federal.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno federal alertó de supuestos fraudes que se realizan mediante mensajes y audios que se difunden en aplicaciones de mensajería instantánea para acceder a créditos en efectivo del Banco Bienestar.

En la conferencia de prensa matutina, Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “¿Quién es Quién en las Mentiras?”, detalló que fue detectado un audio compartido en Telegram y WhatsApp en el que se pide llamar a un número telefónico para acceder a un crédito otorgado por la Secretaría del Bienestar y el Gobierno federal.

“Que no te engañe, evita ser víctima de un fraude. Si alguien te escribe o te llama para ofrecerte un apoyo en efectivo del Banco del Bienestar o del Gobierno federal, es muy probable que sea un fraude. Como un audio que ha sido difundido por aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram en el que piden llamar a un número de teléfono para acceder a créditos en efectivo por parte del Gobierno de México y la Secretaría de Bienestar”, afirmó García Vilchis durante la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Posteriormente aclaró que en el Gobierno no existen intermediarios y exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar y revisar la información de fuentes oficiales para evitar ser víctima de estos hechos fraudulentos.

“Es falso, en el Gobierno de México no existen los intermediarios. Hay que verificar siempre en fuentes oficiales. No se dejen engañar”, finalizó.

AMLO DEFIENDE A SU HIJO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo recientemente que sus hijos, en su Gobierno, no tienen influencia ni se les dan contratos, y en el caso de José Ramón, sobre quien hubo un escándalo el fin de semana, señaló que su esposa “al parecer tiene dinero”, pero que no tiene que ver con la administración federal: “ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”.

Acusó al periodista Carlos Loret de Mola de ser un “mercenario” al servicio de “la mafia del poder”. Señaló que es amigo de Genaro García Luna, extitular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal y quien hoy está detenido en Estados Unidos por narcotráfico, y de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente mexicano.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), junto con Latinus –donde trabaja Loret de Mola–, afirmaron el fin de semana que José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, “ha ocupado con su pareja Carolyn Adams dos residencias al norte de Houston, cada una con valor comercial cercano al millón de dólares”.

"En el asunto del matrimonio (…) ellos se casaron y, al parecer, LA SEÑORA TIENE DINERO" Eso fue lo que dijo el presidente @lopezobrador_ sobre el escándalo de las casas millonarias de su hijo mayor, José Ramón. pic.twitter.com/WAAmi0ckXK — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 31, 2022

“José Ramón tiene un estilo de vida en Houston muy distinto a la austeridad que pregona su papá: primero vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el Gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares, y luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams”, se lee en la investigación de MCCI, una ONG fundada por Claudio X. González, actualmente parte de la alianza opositora junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por ello, hoy López Obrador aprovechó para abordar el tema en su conferencia de prensa matutina. “Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, como diciendo ‘son iguales’, ‘es lo mismo’, ‘¿dónde está la austeridad?’”, comentó.

“Nada más decir, primero, que en este Gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora [Carolyn Adams] tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el Gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales”, subrayó.

De acuerdo con la investigación publicada el viernes pasado, López Beltrán vivió en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, empresa petrolera con contratos vigentes por más de 151 millones de dólares con el Gobierno de México.

Ante dicha situación, el Jefe del Ejecutivo federal se refirió a la publicación de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la cual reporta que López Beltrán y su pareja han ocupado dos residencias al norte de Houston, cada una valorada en cerca de un millón de dólares.