México no permitirá a extranjeros explotar el litio; se creará empresa estatal: AMLO

Ciudad de México, 2 de febrero (EFE).- El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, avisó este miércoles que su Gobierno no permitirá a extranjeros explotar litio aunque tengan concesiones previas.

El mandatario criticó la reciente aprobación de la fusión entre la empresa Bacanora Lithium, con sede en Reino Unido, y la china Ganfeng Lithium para explotar el mineral en el estado de Sonora, en el noroeste del país, donde se estima que hay uno de los yacimientos más grandes del mundo.

“Cuando se entregaron esas concesiones, no era litio, era para la explotación de minerales y el litio es otra cosa. Es un mineral estratégico y es de la Nación, no es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa”, declaró el Presidente en su rueda de prensa diaria.