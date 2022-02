AMLO pide buscar “buen traductor” para responder pregunta para Revocación de Mandato

Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador llegan luego de que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara modificar la pregunta del ejercicio democrático.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó que la pregunta de la consulta de Revocación de Mandato está “tan complicada” que pidió a la población buscar un “buen traductor” para que no se equivoque al momento de votar.

Las declaraciones del titular del Ejecutivo, durante la conferencia de prensa matutina, llegan luego de que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara modificar la pregunta del ejercicio democrático.

Desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que la pregunta debería ser “sí o no” desea que siga en el cargo de Presidente y resaltó que aún no hay claridad al respecto. Además, hizo un llamado para “correr la voz” para que todos sepan cómo votar el próximo 10 de abril.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero no se conoce. La gente no sabe si va ser ‘sí’ o ‘no’. Entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, y que ayuden porque es muy sencillo, debería ser ‘sí o no’, pero hasta ahora no creo que sepan, ¿ustedes saben si por ejemplo la gente desea que yo me quede es ‘sí o no’? ¿Lo saben ustedes? No, todavía no”, señaló el mandatario en la “mañanera”.

El Presidente agregó que “sí es importante porque ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta, de toda maneras no estaba clara, o no está clara o no se sabe y además de lo que resolvió la Corte, ahora informaron que el Tribunal Electoral, no sé si sea cierto, va a tratar de cambiar la preguntar. Entonces como ya no vamos a poder hablar de esto, yo y no voy a poder hablar de este tema, pues que corran la voz, que el que vaya sabiendo, si no quieren que yo continúe cómo tiene que marcar, si quieren que yo continúe cómo tiene que marcar”.

Además, sostuvo que los órganos electorales deben hacer campañas para promover la consulta, sin embargo, afirmó que los medios de comunicación y los partidos de oposición “van a querer que pase de noche”.

“Es lo más probable que llamen a que no vote la gente, que no participe, entonces si los que quieren ayudar a este ejercicio democrático que va quedar establecido, porque ya está en la Constitución, no sólo es el caso nuestro, sino para que el próximo sexenio se va hacer lo mismo a mitad del sexenio. Si el Presidente o Presidenta está bien, adelante; está mal, cambio. Es democracia participativa”, sostuvo.

El Jefe del Ejecutivo consideró que este ejercicio obliga a que quien esté en el cargo “no se sienta absoluto: ‘Ya votaron por seis años, aguántenme, es legal, aunque yo tenga 15 por ciento de aceptación, 20 por ciento’. No, que exista este mecanismo para que el puebla pueda ejercer su derecho democrático”.

Pues entre que la cambian y no, el presidente @lopezobrador_ afirma que la pregunta de la consulta de revocación de mandato es confusa para la gente y la respuesta solo debería ser "sí o no". pic.twitter.com/Toi31hl10a — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 2, 2022

La SCJN rechazó la posibilidad de cambiar la pregunta original para la consulta popular de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto planteado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el cual planteaba eliminar cualquier referencia del término “ratificación” en este ejercicio democrático, solamente obtuvo siete votos de los ocho que establece la mayoría calificada para ser aprobado y por lo consiguiente declarar la invalidez de los artículos impugnados de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Por dicha razón, la pregunta que se hará en la consulta democrática será “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Loretta Ortiz, y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra de modificar la pregunta de la consulta popular.

El presidente de la SCJN defendió la pregunta al explicar que el término “o que siga en la Presidencia” da claridad a los ciudadanos evitando premisas equivocadas o interpretaciones erróneas de los preceptos impugnados.

“A mí me parece que la pregunta es constitucionalmente válida, lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que nosotros podríamos construir o desprender de la Constitución, pero además que clarifica de mejor manera cuáles son las opciones de la ciudadanía”, afirmó.