Marina de Tavira protagonizará Now and then, la nueva serie de Apple TV+

Detrás del proyecto están Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, de Bambú Producciones, la compañía responsable de series como Velvet, Las chicas del cable y Gran Hotel.

Los Ángeles (EU), 1 de febrero (EFE).- Now and then, la serie hispana de Apple TV+ que protagonizarán Maribel Verdú, Rosie Perez y Marina de Tavira, se estrenará el 20 de mayo en la plataforma televisiva del gigante tecnológico.

La ficción, ambientada en Miami (EU) y grabada en español e inglés, es un thriller sobre un grupo de amigos que se reúne veinte años después de un accidentado viaje que acabó con el fallecimiento de otro amigo, detalló la compañía en un comunicado junto a las primeras imágenes de la serie.

Detrás del proyecto están Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, de Bambú Producciones, la compañía responsable de series como Velvet, Las chicas del cable y Gran Hotel.

Entre las protagonistas figuran la mexicana Marina de Tavira, nominada a un Óscar por Roma (2018); la estadounidense de origen puertorriqueño Rosie Perez, nominada al Óscar por Fearless (1994), y la española Maribel Verdú, ganadora de dos premios Goya.

El reparto, eminentemente latino, también contará con los mexicanos Dario Yazbek (La Casa de las Flores) y José María Yazpik (Narcos: México), el colombiano Manolo Cardona (María Magdalena), la argentina Soledad Villamil (El secreto de sus ojos), y el chileno Jorge López (Elite).

Apple TV+ está apostando por las producciones en español. El año pasado estrenó Acapulco, protagonizada por Eugenio Derbez, y Apple firmó recientemente un acuerdo con Alfonso Cuarón para desarrollar diferentes contenidos en su apuesta por el mercado latino.