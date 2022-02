“Él hace cosas malas”: Señalan a Eduin Caz, de Grupo Firme, de practicar la santería

Después del accidente automovilístico en el que se vio involucrado Eduin Caz y todas las polémicas que ha generado el artista, una especialista afirmó que todo se debe a la religión que práctica el líder de Grupo Firme.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Eduin Caz, vocalista y líder de Grupo Firme, fue señalado, por una especialista, de practicar la religión de la Santería durante una transmisión en vivo a través de redes sociales.

La especialista Karlita “La Santera” afirmó durante le programa de YouTube ChismeNo Like que el cantante ha logrado evadir varios problemas que se le han presentado recientemente en su carrera artística debido a que se encuentra dentro de la santería y brujería.

“El tema de la camioneta, a él no le pasó nada porque, para muchos que no saben, el señor Eduin está dentro de la religión que se llama Palo Mayombe, dentro de la religión de la santería”, comentó Karlita.

Asimismo, indicó que todos los éxitos que Eduin y su banda han cosechado a lo largo de estos años se los debe a los muertos y tiene la protección de estos, por ello, aseguró que se salvó de la muerte en el pasado accidente de la camioneta, asegurando que sabe esa información porque ella misma conoce al santero del artista.

“Se puede decir que él hace cosas malas y está en cosas turbias, porque por el hecho de las cuentas que trae en los collares que él usa actualmente cuando él está fuera del trabajo, ya en casa, él se cuelga y se pueden dar cuenta que trae collares de la religión de Palo Mayombe […] Yo me imagino que su padrino le dijo que no puede estar manejando, que no puede estar saliendo. Entonces pues, por alguna desgracia que le iba a pasar y todavía ya se salvó, pero todo lo que él ahorita coseche es gracias al muerto, todos los éxitos que va a tener es gracias al muerto”, comentó la especialista.

Karlita “La Santera” explicó que en esa religión hay quienes pierden el piso y cometen errores, que terminan pagando.

Dan a conocer que el cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sufrió un terrible accidente y lamentablemente sigue vivo. pic.twitter.com/9HNvODMMux — . (@SantoyCabron1) January 31, 2022

“A veces el ser humano pierde el piso y cree que como el muerto ya le empezó a dar y al meterse dentro de la religión, dijo, bueno, me confío y sigo haciendo mis tonterías y engaño a mi mujer, hago infinidad de cosas. Pero qué pasa, aquí la religión se hizo para la unificación familiar y él faltó al respeto y poco a poquito, el muerto se las cobra”, aclaró Karlita.

La religión “Palo Mayombe” deriva de la Santería, es practicada principalmente en Cuba; los “yorubas”, como también se les conoce, consideraban a la religión como una conexión directa entre el cielo y la tierra.