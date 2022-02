Mike Tyson agradece a las drogas por salvarlo: “me sacaron de mi vida salvaje”

Mike Tyson afirma que cambio su vida desde que probó la medicina natural, caracterizada por el consumo de mariguana y hongos alucinógenos; sigue considerando su regreso al boxeo.

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 2 de febrero (LaOpinión).- Mike Tyson reveló recientemente que ya no está interesado en el boxeo y a pesar de que no está cerrado a la posibilidad de una nueva pelea ya manifestó que ha dejado su lado salvaje a un lado desde que comenzó a consumir mariguana y alucinógenos.

Mike Tyson ha dado un cambio a su vida desde que probó la medicina natural, que además de ofrecerle múltiples cambios en su vida, lo han ayudado a apaciguar su explosivo temperamento.

“La mariguana y los hongos alucinógenos me ayudaron a terminar con mi estilo de vida salvaje y asumir mi relación con Dios. No los uso para divertirme, sino desde una perspectiva espiritual”, comentó Tyson.

El expugilista también reveló que la medicina natural lo ayudó demasiado y le ha servido para alejarse de la vida de excesos que llevaba.

“Cuando descubrí la medicina natural y todo cambió. Antes siempre salía en los periódicos, haciendo algo negativo. Ahora ya no me ves de fiesta. Esa ya no es mi vida”. Sentenció.

El mismo Tyson ha evitado peleas multimillonarias con el youtuber Jake Paul, en donde iba a percibir una bolsa total de 100 millones de dólares, pero asegura que está muy bien lejos del boxeo y con su nuevo negocio de marihuana.

“Los muchachos quieren pelear conmigo por 100 millones de dólares. No creo que vuelva a hacer cosas así nunca más“, sentenció “Iron Mike”.

