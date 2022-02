Miles Teller protagoniza el primer tráiler de la serie The Offer de Paramount+

El actor Miles Teller protagoniza la nueva serie de Michael Tolkin para Paramount+, The Offer, basada en las películas de El Padrino; Juno Temple, Giovanni Ribisi, Patrick Gallo, Burn Gorman, completan el elenco.

MADRID, 2 de febrero (EuropaPress).- Paramount+ ha lanzado el primer tráiler de The Offer, serie que gira en torno al rodaje de la película El Padrino. La producción, creada y escrita por Michael Tolkin, constará de 10 episodios.

“Esto podría convertirse en un fenómeno cultural nunca antes visto”, dice en el clip el productor Robert Evans (Matthew Goode). “Las películas de gánsteres están muertas”, contesta el ejecutivo Barry Lapidus (Colin Hanks). Sin embargo, el productor Albert S. Ruddy (Milles Teller) no se rendirá. “Si digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. No puedo perder esto”, advierte. “Esto no es solo una película de gángsteres. Es una historia sobre la familia. Es Shakespeare”, añade Ruddy.

En el adelanto también aparece Francis Ford Coppola, encarnado por Dan Fogler. “¿Cuál es la primera frase? Creo en América”, dice el realizador en referencia a la frase que pronuncia Bonasera (Salvatore Corsitto) en la cinta de 1972.

Completan el elenco Juno Temple como Bettye McCartt, Giovanni Ribisi como Joe Colombo, Patrick Gallo como el escritor Mario Puzo, Burn Gorman como Charles Bluhdorn, Nora Arnezeder como Francoise Glazer, Josh Zuckerman como Peter Bart y Frank John Hughes como Frank Sinatra, entre otros.

Teller sustituyó a Armie Hammer en el papel principal después de que el actor fuera acusado por varias mujeres de abuso y canibalismo a principios de 2021. Nikki Toscano ejerce como showrunner, mientras que Dexter Fletcher es el director. La serie llegará a Paramount+ el 8 de abril, pero por el momento no tiene fecha de lanzamiento en España.

