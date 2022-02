Beck, Eminem, Duran Duran: Los nominados al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

NUEVA YORK, 2 de febrero (AP).- Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie, Duran Duran y A Tribe Called Quest son algunos de los nominados por primera vez al salón de la Fama del Rock & Roll.

The #RockHall2022 Nominees are up and the Fan Vote is now open. Vote daily at https://t.co/keewGnGnnD pic.twitter.com/zrI7GejV8v

— Rock Hall (@rockhall) February 2, 2022