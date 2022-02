David Benavidez le responde al “Canelo” Álvarez por no aceptar ser su contrincante

David Benavidez sigue insistiendo en ser el contrincante de Saúl “Canelo” Álvarez en su próxima pelea en el ring, sin embargo, el pugilista tapatío tiene en la mira a otros boxeadores.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 2 de febrero (LaOpinión).- Aún no se define el próximo rival de Canelo Álvarez. El boxeador tapatío sigue barajando sus cartas para volver al ring en 2022. Grandes boxeadores han insistido en la pelea que confrontaría a Saúl Álvarez y David Benavidez. Pero el “Bandera Roja” ha estado relegado entre los candidatos.

Uno de los posibles aspirantes para enfrentar a Canelo Álvarez es Jermall Charlo. Ante esta posibilidad, David Benavidez analizó sus próximos pasos y aseguró que está en condiciones para enfrentar al tapatío o al estadounidense.

“Pienso que la pelea con Charlo será la más difícil que tenga desde hace mucho, pero tampoco me sorprendería si Canelo noquea a Charlo […] Como dije, estoy en buena posición, quiero pelear con ambos. Si Canelo gana, podría pelear con él; pero si Charlo gana, podría pelear con él. Son dos peleas que quiero, así que no me importa mucho”, reveló el boxeador en una entrevista para FightHype.

A pesar de que expeleadores como Julio César Chávez vendía el combate entre Benavidez y Canelo, desde el Canelo Team no quisieron asumir la contienda. Ante este rechazo, el “Bandera Roja” intentó explicar las razones por las que no se concreto la pelea.

“No estoy 100 por ciento seguro, pero pienso que el único factor que cambia es que es campeón en 160 libras y le dieron la oportunidad primero. Es la única razón por la que creo que le dieron la pelea. Como he dicho, es una buena pelea por los fans y el deporte”, explicó.

