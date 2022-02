AWA Studios saca a la venta Primos, nuevo cómic inspirado en una leyenda maya

Nueva York, 2 de febrero (EFE).- Un cómic inspirado en una leyenda maya y que cuenta la historia de tres primos que tienen superpoderes y luchan juntos para salvar al mundo salió este miércoles a la venta en inglés y español, y colma así la baja representación de los latinos en el cine y la televisión.

El lanzamiento de la serie Primos, de la compañía AWA Studios, con sede en Nueva York, coincide con el aniversario de la firma del Tratado de Guadalupe, el 2 de febrero de 1848, que puso fin al conflicto armado entre México y Estados Unidos. Con la firma de este tratado, México traspasó a Estados Unidos un territorio que hoy incluye todo o parte de los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Utah, Nevada, Wyoming y Colorado.

Primos, escrita por el comediante, actor y productor estadounidense Al Madrigal y que cuenta con dibujos de Carlo Barberi, narra lo que ocurre cuando dos hermanos mayas que construyeron una nave que los envió al espacio regresan a la Tierra mil 300 años después para encontrar a su cultura y civilización destruidas, indica AWA en su página.

Uno de los hermanos jura venganza y busca diezmar el planeta con tecnología intergaláctica reunida en sus viajes, pero su hermano crea un plan de contingencia que activa a los protectores del mundo, descendientes de su propia familia Pakal (rey maya que ascendió al trono con tan sólo 12 años de edad).

El destino del planeta en esta novela gráfica queda en manos de tres primos lejanos, Ricky, Javier y Gina, dispersos por América Central y del Norte que ni siquiera se conocen, a los que se otorgan poderes mágicos. De acuerdo con declaraciones de Madrigal a NBC, su inspiración para el cómic fue el rey Pakal, —que gobernó del 603 al 683— en lo que actualmente es el estado mexicano de Chiapas.

#BreakingNews I wrote a comic book w/@AWA_Studios! Excited for you to meet the PRIMOS in an all-new series I created along w/ the talented @axelalonsomarv, @xFelipeFloresx, @CarloBarberi & @ReberVision. The series will be available Feb. 2, 2022 in both English & Spanish. #comics pic.twitter.com/CPQD5InsR1

— Al Madrigal (@almadrigal) November 30, 2021