¿Cuánto cuesta asistir al Super Bowl LVI? Boletos se venden en más de un un millón

Por Kike Frías

Los Ángeles, 2 de febrero (LaOpinión).- El domingo 13 de febrero el SoFi Stadium de la ciudad angelina de Inglewood estará de gala para albergar la magna cita de la NFL, el evento deportivo más cotizado de los Estados Unidos: el Super Bowl LVI (56).

Son Los Angeles Rams, justo el equipo dueño del estadio, los que se darán cita en la gran final; en frente tendrán a los Cincinnati Bengals, quienes por primera vez en más de tres décadas llegan a esta instancia y buscarán estrenar su vitrina de campeonatos al dar el batacazo.

Estos elementos, pero sobre todo que será el primer Super Bowl en Los Ángeles en 29 años, han generado que el nivel de demanda de las entradas esté en aumento y que los precios estén por las nubes, como lo ilustra el siguiente gráfico publicado en Twitter con precios de boletos de distintas secciones del estadio.

La entrada más “económica” tiene un precio de 5.184 dólares (106 mil 880 pesos mexicanos) y la más costosa -en el área VIP- escala hasta los 19.583 (403 mil 751 pesos), aunque en realidad hay boletos que se ofrecen hasta en 60 mil dólares (1 millón 237 mil 45 pesos) en Ticketmaster.

A pesar que estos son los precios oficiales, la cadena CNN pronostica que los costes podrían subir en los próximos días, alcanzando su punto máximo el sábado, un día antes del evento.

La población de Los Ángeles, así como la de Nueva York, es de las que más sobrepoblada los grandes eventos deportivos en Estados Unidos y ante la inexistencia de viajes porque se encuentran en la propia ciudad donde se realizará el Super Bowl, ocasiona un aumento en el costo de los boletos.

LA FANATICADA DE LOS BENGALS DIRÁ PRESENTE CON FUERZA EN ELSUPER BOWL

Sumado a que una gran masa de personas dirá presente en el SoFi Stadium apoyando a los Bengals, hay que sumar la fanaticada de Cincinnati que de a poco va comprando boletos.

CALIFORNIA, HERE WE COME! pic.twitter.com/o91OyO2Y37

— Cincinnati Bengals (@Bengals) January 30, 2022