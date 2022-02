Gloria Estefan exige un pago justo para los artistas que suenan en la radio de EU

Washington, 2 de febrero (EFE).- La cantante Gloria Estefan dejó claro este miércoles ante el Congreso de Estados Unidos que “la música tiene valor” y exigió a las radios de frecuencia AM y FM que paguen a los artistas derechos de autor por reproducir sus canciones.

Estefan testificó ante un comité de la Cámara Baja para pedir que se apruebe un proyecto de ley llamado “American Music Fairness Act“, que obligaría a las estaciones de radio a compensar económicamente a los artistas por retransmitir sus melodías.

Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo donde las radios AM y FM no pagan derechos de autor a los artistas que las cantan, solo a los que las escriben.

La cantante nacida en Cuba hace 64 años pidió a los miembros del comité que por un momento pensaran en una melodía con un gran significado personal, quizás la canción de su primer beso o de aquella vez que alguien les arrastró a la pista de baile o un ritmo que les ayudó a superar un momento difícil.

Cada una de esas canciones, dijo, “son valiosas y significativas y fueron un trabajo lleno de amor por parte de los compositores, artistas, músicos y productores que les dieron vida”.

“Vertieron sus propios corazones y almas en su creación, pero cuando su música suena en la radio, a los artistas no se les paga. Sólo los compositores se benefician de los dólares que ganan las estaciones de radio por la publicidad”, denunció Estefan.

Reconoció que ella ha tenido suerte porque como cantante, compositora, actriz y mujer de negocios ha podido ganarse la vida con la música, pero afirmó que la situación es muy diferente para los cientos de artistas que representaba este miércoles y que no ven ni un dólar cuando sus canciones suenan en la radio.

Además, afirmó que su carrera pudo despegar con giras musicales y con la venta de discos físicos, pero esos ingresos han disminuido con la pandemia y con el impacto de internet en la industria musical.

Los servicios de streaming, como Spotify, y las radios que retransmiten vía satélite sí pagan derechos de autor a los artistas que interpretan las canciones cuando las retransmiten.

Las radios AM y FM son las únicas que no lo hacen y eso tiene un costo de 200 millones de dólares al año para la economía estadounidense y los artistas, afirmó Esteban.

Frente a ello, la Asociación Nacional de la Radiodifusión (NAB), que representa a más de 5 mil 200 emisoras, argumenta que las radios AM y FM no pueden asumir el coste de los derechos de autor.

Su presidente y consejero ejecutivo, Curtis LeGeyt, dijo este miércoles ante el comité de la Cámara Baja que la iniciativa “American Music Fairness Act” podría poner en riesgo la supervivencia de las radios más pequeñas, que ayudan a las comunidades locales con información de servicio y avisos de posibles emergencias meteorológicas.

La iniciativa, sin embargo, recoge excepciones para las estaciones más pequeñas y aquellas que se ubican en centros educativos.

En concreto, establece que las radios que tengan un ingreso anual menor a 1.5 millones de dólares pagarán 500 dólares en derechos de autor y las más pequeñas, con unos beneficios anuales que no lleguen a 100 mil dólares, solo tendrán que hacer frente a una tasa de 10 dólares al año.

TOMORROW the @HouseJudiciary Committee is hosting a hearing on the American Music Fairness Act and the fight for #musicfairness! Music creators deserve to be paid when their music is played on the radio. Tell Congress we need them to stand for fairness! https://t.co/pNS2CQqb0a

— Gloria Estefan (@GloriaEstefan) February 1, 2022