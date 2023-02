AMLO dice que no será “asesor de nadie” y que “la transformación va a seguir” sin él

Desde Palacio Nacional, reiteró que él tiene que concluir las obras de su Gobierno. Además, consideró que “entre menos nos involucremos en cuestiones político-partidistas, pues más libertad tenemos para hacer nuestro trabajo”.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este jueves que no habrá traición en el proceso de la sucesión presidencial de 2024, que no se involucrará en nada relacionado con eso y que ya no hablará “mucho” de las encuestas de Morena porque la gente será quien elija a la o el candidato.

Durante su conferencia de prensa matutina, también insistió en que se retirará y jubilará en cuanto acabe su sexenio, por lo que dejó claro que no será asesor ni consejero de nadie. Ante dicha situación, afirmó, ahorita debe concentrarse en ocupar los 18 meses que le restan “para entregar buenas cuentas” a quien lo releve en el cargo.

“Nosotros tenemos mucho trabajo, tenemos que concluir obras y ya si hay candidato, qué bueno. No es como antes, ya todo eso cambió”, sostuvo el mandatario mexicano.

López Obrador destacó que él no se ha involucrado y pidió que no hay tapados, que la gente se manifieste, que haya libertades. “No pasa absolutamente nada”, afirmó.

“Yo estoy, lo he dicho, cerrando un ciclo. Ya estoy por terminar mi tarea, mi misión y quiero terminar bien. Y me voy a retirar por completo, me jubilo, no vuelvo a participar en ningún acto público”, dijo.

Frente a los medios de comunicación, el Jefe del Ejecutivo federal volvió a manifestar que no va a aceptar ningún cargo en el futuro, pues no quiere aparecer de nuevo en la vida pública.

“No quiero ser consejero de nadie, no voy mucho menos a actuar como cacique, no voy a tener relaciones con políticos, no voy a hablar de política, voy a escribir, que sí tiene que ver con política, pero más que nada con una actividad académica”, enfatizó.

Al ser cuestionado por el proceso electoral rumbo al 2024, el político tabasqueño sentenció: “No va a haber traición. No nos adelantemos. Por eso yo no voy a participar después de que concluya mi mandato, me retiro”, repitió.

“Yo quiero aprovechar el tiempo que me queda para entregar buenas cuentas y entregar la estafeta a quien me va a sustituir, y estoy contento porque los que veo que pueden contar con el apoyo de la gente son personas con principios, con ideales, y hay garantía de continuidad en la transformación. Va a haber continuidad con cambio”, confió.

Ya entrado en esa materia, el Presidente de México se mostró convencido de que “el proceso de transformación va a continuar”. “Estoy seguro”, agregó durante su intervención.

“Claro, cada quien con su estilo. A lo mejor ya no van a haber tantas conferencias, pero va a haber otras cosas mejores y se va a mantener la comunicación con el pueblo, de eso no tengo duda”, declaró.