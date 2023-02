SSC-CdMx confirma detenciones por robo de cables del Metro; no son trabajadores, dice

El funcionario detalló que algunas de las personas detenidas operan en células del crimen organizado.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), confirmó que la dependencia ya realizó detenciones relacionadas con el robo de cables de cobre del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Secretario informó en conferencia de prensa que de las detenciones realizadas -no precisó cuántas van- ninguna corresponde a algún trabajador del sistema de transporte.

“Nosotros no tenemos registrado hasta el momento que hayan sido parte de los trabajadores del Metro, los detenidos que tenemos no han sido trabajadores del Metro, hemos informado de manera más precisa quiénes son, a quiénes hemos detenido, pero los detenidos que tenemos hasta el momento no son parte de la plantilla”, dijo.

Guillermo Calderón Aguilera, director general del Metro, adjudicó, ayer 1 de febrero, al crimen organizado el robo de los 14 kilómetros de cable de cobre que le hacen falta al sistema de transporte, pues dijo que para realizar dichas acciones es imposible que las haga un sola persona.

Ante la pregunta de si las personas detenidas pertenecen a células del crimen organizado, García Harfuch indicó que algunas sí, aunque destacó que “hay células más organizadas que otras”. “Hemos tenido robos de dos personas y hay otros que tenemos que le vamos a presentar dónde va una persona con toda tranquilidad caminando con unas cizallas para cortar un registro, eso es más organizado y también ya está detenida”, señaló el funcionario.

“Lo primero que nosotros hacemos es la detención y de esta personas que le comento de la última célula que tenemos, otra célula más grande que vamos a informar, y si hay complicidad lo vamos a informar”, agregó.

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, detalló esta mañana en su conferencia de prensa que la Fiscalía presentó el informe, pero además hay más investigaciones. Dijo que también habló con la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para detallar si había en otras entidades el robo de cable; también entabló comunicación con el director de la CFE, Manuel Bartlett, para conocer si había robo de cobre e hizo lo mismo con Teléfonos de México, quienes le aseguraron que tienen un problema grave de robo.

Ayer 1 de febrero, el director general del Metro explicó que para transportar los 14 kilómetros de cable son necesarias aproximadamente 32 camionetas de una tonelada de capacidad, por lo que para ese trabajo se requieren varias personas.

Calderón Aguilera explicó que el modus operandi de los presuntos delincuentes es romper la malla ciclónica e ingresar para robar el cable.

De acuerdo con las autoridades capitales, entre 2022 y lo que va de 2023, el Gobierno de la capital registró que 14 mil 550 metros (101 mil 850 kilos) de los cables de alta tensión que alimentan las vías del Metro fueron robados para sustraer el cobre.

El pasado 28 de enero, el STC Metro expresó su apoyo a los trabajadores del servicio y reiteró que el robo de cables era una situación provocada por ajenos, luego de que la Fiscalía capitalina confirmara la quema dolosa de cables eléctricos que causó la muerte de una joven a principios de año en un accidente en la Línea 3.

El mismo 28 de enero, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), informó que el choque registrado el 7 de enero en la Línea 3 del Metro fue provocado por dos causas: la quema dolosa de cables eléctricos y una conducción negligente.

El accidente en la Línea 3 del Metro del pasado 7 de enero provocó lesiones a 106 usuarios y la muerte a la joven Yaretzi Hernández, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).