La indefinición existencial: una respuesta

Rendija: La diferencia entre la Guerra Fría y el 2022: el mundo antes estaba dividido, y hoy se encuentra fragmentado.

Cómo regular la velocidad dentro de nosotros:

lo que percibimos es tanto que nos condiciona

cada paso.

Es como si en un segundo

no mucho más,

contáramos historias sin fin,

genéticas y delirios que se convierten

en un manto, una sombra

que nos llega a sofocar y enceguecer;

un resorte cuyo impulso inconsciente

es agotador

y nos enmarca y define;

la corta geometría de las pulsaciones,

la geografía de la psique,

sus capas de oníricas presencias,

y antiquísimos respiros.

Todas las piezas del rompecabezas

de nuestras vidas,

se arman y desarman una y otra vez,

sin que nuestra aquiescencia intervenga siquiera,

atrincherada aparenta desaparecer,

desde muy lejos observa

por la mirilla de la maltratada puerta de los sentidos.

El columpio de los pensamientos

en el caminar del cuerpo no cesa;

las fobias, miedos, apegos,

se entremezclan y el corto circuito sucede,

el accidente, los accidentes

se vuelven rutina dolorosa.

En un mundo dislocado ,

los discursos de los líderes,

las palabras de lo público y privado estallan

como la pirotecnia de una cultura

que se resquebraja por dentro,

y provoca el boquete civilizatorio

de la guerra; el poder huérfano,

su rostro más cruel,

la temeraria escenografía

que por un tiempo limitado absorbe

ese engranaje social y político

pesado y rudimentario,

donde se habla de un mundo que ya no está,

sólo el artificio de mitos erróneamente narrados,

como horizonte de una tragedia

advertida e ignorada.

Ya se distribuyen las cápsula de venenos

que se ingieren al ritmo de los horarios

de los fanatismos.

Las ideologías son las marcas que compiten

por resquebrajar la salud primigenia

que se desecha.

La verdad y la mentira se abrazan y solidifican;

el destiempo, la impotencia que paraliza,

el denso ruido, el permanente festín de los medios,

parvada de aproximaciones:

el testigo de uno mismo,

el espía de uno mismo, el aspirante,

la sucesiva lista de prototipos

que pretenden la representación,

al salir a la calle y dar la cara,

confrontándose.

El corazón se oculta

como una sabia intuición de la espera.

Hay una voluntad impecable

que retoma su turno.

Pocos la aprecian todavía

pero no tarda, con su disciplina y silencio,

en recuperar el sentido de las cosas.

Ese rincón donde ya no hay para donde hacerse,

esta cerquita de cada uno, es ambulatorio,

acompaña a todos lados, no ocupa espacio

y no obstante tiene el poder de definirlo.

Es probable que sea una esquina;

habrá que ver la dirección…

Henos aquí donde la velocidad se ataja,

la frente en el piso de la devoción

que nos vence y conmueve.

Tomás Calvillo Unna https://www.sinembargo.mx/author/tomascalvillo