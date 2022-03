La inflación en la eurozona bate récord por cuarto mes consecutivo; se ubica en 5.8%

Londres, 2 de marzo (AP) — La inflación en la eurozona batió un récord por cuarto mes consecutivo y planteó dudas sobre cuándo debería intervenir el banco central para aliviar la presión sobre los consumidores, mientras la invasión rusa en Ucrania remecía la economía global.

Los precios del consumo en los 19 países que utilizan el euro aumentaron a un 5.8 por ciento interanual en febrero, según reportó el miércoles la agencia estadística de la Unión Europea, Eurostat.

Las últimas cifras reflejaban las dificultades de los consumidores del continente y aumentaban la presión sobre el Banco Central Europeo, que trataba de determinar cuándo y cómo subir las tasas de interés para aliviar la inflación.

Euro area #inflation up to 5.8% in February 2022: energy +31.7%, food +4.1%, other goods +3.0%, services +2.5% – flash estimate https://t.co/og3CP52lAN pic.twitter.com/BlIkAS93zH

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 2, 2022