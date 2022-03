El agujero negro más cercano a la Tierra es realmente otra cosa, revela un estudio

Berlín, 2 mar (EFE).- El que hasta ahora se creía que era el agujero negro más cercano a la Tierra, a tan solo mil años luz de distancia, ha resultado no serlo, según un nuevo estudio que se publica hoy.

Un equipo dirigido por astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO) informó en 2020 del descubrimiento de un agujero negro en el sistema HR 6819, que se convertiría en el más cercano a nuestro planeta, pero los resultados de su estudio fueron impugnados por varias instituciones de investigación, entre las que se encontraba un equipo internacional con sede en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

El estudio original sobre HR 6819 recibió mucha atención tanto por parte de la prensa como de la comunidad científica. Thomas Rivinius, astrónomo de ESO con sede en Chile y autor principal de ese artículo, no se sorprendió por la recepción por parte de la comunidad astronómica ante su descubrimiento del agujero negro.

“No solo es normal, sino que debería ser común que los resultados sean revisados”, afirma, “y un resultado que llega a los titulares, aún más”.

Rivinius y sus colegas estaban convencidos de que la mejor explicación a los datos que tenían era que HR 6819 era un sistema triple, con una estrella orbitando un agujero negro cada 40 días y una segunda estrella en una órbita mucho más amplia.

Pero un estudio dirigido por Julia Bodensteiner, entonces estudiante de doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, propuso una explicación diferente para los mismos datos: HR 6819 también podría ser un sistema con solo dos estrellas en una órbita de 40 días y ningún agujero negro en absoluto.

Este escenario alternativo requeriría que una de las estrellas fuera “despojada” de una gran parte de su masa, lo que significa que, en un momento anterior, esta masa había sido “robada” por otra estrella.

“Habíamos llegado al límite de los datos existentes, por lo que tuvimos que recurrir a una estrategia de observación diferente para decidir entre los dos escenarios propuestos por los dos equipos”, dice la investigadora de la Universidad Católica de Lovaina, Abigail Frost, quien dirigió el nuevo estudio publicado hoy.

