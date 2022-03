Las principales ciudades de Ucrania y la capital enfrentan el peor día de la guerra

La Unión Europea reforzó la ayuda a Ucrania y avanzó en la concesión de protección temporal a quienes huyen de la invasión rusa. La Comisión Europea anunció el miércoles que daría permisos de residencia temporal a los refugiados, así como de educación y trabajo, en los 27 países del bloque. La medida tiene que ser aprobada aún por los estados miembros, que ya expresaron un amplio respaldo a la iniciativa durante el fin de semana.

KIEV (AP).– Al amanecer del séptimo día de conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia continuó sus ataques contra ciudades ucranianas y una larga caravana de tanques rusos y otros vehículos avanzaba lentamente hacia la capital, Kiev.

La escalada rusa el miércoles se producía después de que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera el martes por la noche en su discurso sobre el Estado de la Unión que si el líder ruso no enfrenta consecuencias por la invasión, la agresión no se detendrá tras un solo país.

A continuación, un repaso a las claves del conflicto.

QUÉ OCURRE SOBRE EL TERRENO

Una caravana de 64 kilómetros (40 millas) de cientos de tanques rusos y otros vehículos avanzaba lentamente hacia Kiev, una ciudad de casi tres millones de habitantes. Occidente teme que el contingente formara parte de un intento de Putin de derrocar al Gobierno e instaurar un régimen afín al Kremlin. Las fuerzas rusas también redoblaron su asalto sobre otras ciudades y pueblos, incluidos los estratégicos puertos de Odesa y Mariúpol en el sur.

El avance militar ruso ha perdido velocidad, según dijo un oficial de defensa estadounidense de alto rango, debido a problemas logísticos y de suministro. Algunas columnas militares rusas se han quedado sin combustible ni comida, dijo el oficial, lo que ha afectado la moral. El Ejército ruso también ha encontrado una feroz resistencia sobre el terreno y una inesperada incapacidad para dominar por entero el espacio aéreo ucraniano.

El Ministerio ucraniano de Defensa dijo tener pruebas de que Bielorrusia, aliada de Rusia, se preparaba para enviar tropas a Ucrania. Un comunicado del Ministerio publicado el miércoles por la mañana en Facebook señaló que las tropas bielorrusas se habían preparado para el combate y estaban concentradas cerca de la frontera norte de Ucrania. El Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha dicho que su país no tiene planes de sumarse a los combates.

El martes hubo ataques contra la plaza central de Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y un ataque mortal a una torre de televisión en la capital. El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, describió el ataque a Járkiv como “terror indisimulado”.

Cinco personas murieron en el ataque a la torre de televisión, según las autoridades ucranianas.

El ataque alcanzó una sala de control y una subestación energética y al menos algunos canales de televisión ucranianos dejaron de emitir brevemente, según las autoridades.

Rusia había advertido a los residentes cerca de instalaciones de transmisión empleadas por la agencia de inteligencia ucraniana que abandonaran sus hogares.

En un comunicado, el Ministerio ruso de Defensa dijo que la aviación rusa había inutilizado la principal torre de televisión de Kiev en un ataque aéreo que no alcanzó edificios residenciales. El vocero del departamento, Igor Konashenkov, no habló sobre las muertes provocadas por el ataque del martes ni de los daños al monumento a las víctimas del Holocausto en Kiev, Babi Yar.

Apuntó que el ataque buscaba incapacitar a Ucrania para llevar a cabo “ataques de información”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña reportó un aumento de los ataques aéreos y de artillería rusos sobre zonas urbanas habitadas en los dos últimos días y afirmó que tres ciudades, Mariúpol, Járkiv y Jerson, estaban cercadas por las fuerzas rusas.

Muchos expertos militares temen que Rusia pueda estar cambiando de táctica. La estrategia de Moscú en Chechenia y Siria fue emplear artillería y bombardeos aéreos para pulverizar ciudades y acabar con la resolución de los combatientes rivales.

LO QUE DIJO BIDEN

Biden empleó su primer discurso sobre el Estado de la Unión para resaltar la determinación de una revitalizada alianza de Occidente que ha tomado medidas para reabastecer de armas al ejército ucraniano y paralizar a la economía rusa por medio de sanciones, lo que incluía cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos.

Biden dedicó los primeros 12 minutos de su intervención a Ucrania. Legisladores de ambos partidos se pusieron en pie para aplaudir en varias ocasiones cuando elogió el valor del pueblo ucraniano y condenó el ataque de Putin.

POSIBLES NEGOCIACIONES

Un portavoz del Kremlin dijo que una delegación rusa estará lista el miércoles a la tarde para dialogar con funcionarios ucranianos.

El portavoz Dmitry Peskov relató a la prensa que “en la segunda mitad del día, más a la tarde, nuestra delegación estará allí y esperará a los negociadores ucranianos”.

El Ministro de Exteriores de Ucrania Dmytro Kuleba indicó que su país estaba listo para el diálogo también.

RUSIA CADA VEZ MÁS AISLADA

Rusia se veía cada vez más aislada, afectada por sanciones que han golpeado su economía y dejado al país prácticamente sin amigos, salvo por unos pocos países como China, Bielorrusia y Corea del Norte. Biden dijo que las sanciones han dejado al Presidente de Rusia, Vladímir Putin, “más aislado en el mundo de lo que ha estado nunca”.

El mayor banco de Rusia, Sberbank, anunció el miércoles su retirada de los mercados europeos por el endurecimiento de las sanciones de Occidente. La entidad y sus filiales en Europa se enfrentan a una “salida anormal de fondos y una amenaza a la seguridad de los empleados y las oficinas”, reportaron agencias noticiosas rusas, que no ofrecieron detalles sobre las amenazas.

Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado sanciones a los bancos más grandes y la elite rusa, han congelado los activos del Banco Central depositados fuera del país y excluido sus instituciones financieras del sistema de mensajería bancaria SWIFT, pero han permitido que el petróleo y el gas natural siga fluyendo al resto del mundo.

Las duras sanciones y el hundimiento del rublo que han provocado hacían que el Kremlin tuviera problemas para mantener la economía del país en marcha. Para Putin, eso implica encontrar rodeos al bloqueo económico occidental.

Exfuncionarios del Departamento del Tesoro y expertos en sanciones esperaban que Rusia intentara mitigar el impacto de las sanciones financieras mediante la venta de combustibles y apoyándose en las reservas de oro y moneda china. Se preveía también que moviera fondos a través de bancos más pequeños y cuentas de familiares de la elite no afectados por las sanciones, hiciera transacciones en criptomoneda y utilizara la relación con China.

LA SITUACIÓN HUMANITARIA

Está empeorando. Unas 660 mil personas han huido de Ucrania y muchas más se han refugiado bajo tierra. El número de muertos no está claro, ya que ni Rusia ni Ucrania dan cifras de tropas caídas.

El Servicio de Emergencias de Ucrania indicó que más de dos mil civiles han muerto, aunque no fue posible verificarlo de manera independiente.

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas dijo haber registrado 136 muertes de civiles. Era probable que la cifra real fuera mucho mayor.

Human Rights Watch dijo haber documentado un ataque con bombas racimo ante un hospital en el este de Ucrania en los últimos días. Residentes también informaron del uso de esas armas en Járkiv y en el poblado de Kiyanka. El Kremlin negó estar utilizando bombas racimo.

LA CONDENA EN NACIONES UNIDAS

La Asamblea General de la ONU votó el miércoles para demandar que Rusia cese su ofensiva en Ucrania y retire a todos sus soldados, con países desde potencias mundiales hasta islas diminutas condenando las acciones de Moscú.

La votación fue de 141-5, con 35 abstenciones. Se produjo luego que la Asamblea de 193 miembros convocó a su primera sesión de emergencia desde 1997.

Las resoluciones de la asamblea no son vinculatorias legalmente, pero tienen poder para reflejar la opinión internacional. Un veto ruso frenó una resolución similar en el poderoso Consejo de Seguridad el viernes, pero la Asamblea no permite vetos. Bajo las reglas especiales de la sesión de emergencia, una resolución necesita la aprobación de dos tercios de los países votantes y las abstenciones no cuentan.

Más de 90 países patrocinaron la resolución en la Asamblea. La medida deplora la “agresión” rusa contra Ucrania “en los términos más enérgicos” y demanda una suspensión inmediata del uso de la fuerza por Moscú y la retirada inmediata completa e incondicional de todos los soldados rusos del territorio ucraniano reconocido internacionalmente. La medida pide además a Rusia revertir una decisión de reconocer la independencia de dos regiones separatistas del oriente de Ucrania.

Entre los países que respaldaron a Rusia estuvieron Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte y Siria.