El conjunto megalítico de Stonehenge podría haber funcionado como calendario solar

Redacción Ciencia, 2 mar (EFE).- El conjunto megalítico de Stonehenge (suroeste de Inglaterra) sigue rodeado de misterios sobre cuál fue su auténtico uso, entre las posibilidades, que sirviera como calendario solar, cuyo funcionamiento ha descrito un equipo de expertos en la revista Antiquity.

Un equipo encabezado por la Universidad de Bournemouth (Reino Unido) considera que el sitio fue diseñado como un calendario solar y, para intentar comprender su funcionamiento, también estudiaron otros sistemas de calendarios antiguos.

Investigaciones recientes han demostrado que todos los grandes bloques de arenisca, llamados sarsens, se añadieron durante la misma fase de construcción, alrededor de 2 mil 500 a.C, y procedían de una única zona en el condado de Wiltshire, lo que indicaría que funcionaban como una sola unidad.

If you want to find out more, the original research is #OpenAccess:

'Keeping time at Stonehenge' – Timothy Darvillhttps://t.co/Y7pyhwhPqn

14/14

🧵 pic.twitter.com/RNawwzoI38

— 🅰ntiquity Journal (@AntiquityJ) March 2, 2022