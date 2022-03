VIDEO: Violinista mexicano narra invasión desde Ucrania; se interrumpe por alerta

“Los ucranianos se están poniendo frente a los tanques sin armas”, afirmó el violinista mexicano Juan Pablo Elizalde Algalan, quien al momento en el que relataba cómo está viviendo el ataque de Rusia sobre Ucrania tuvo que interrumpir su narración por una alerta de bombardeo aéreo.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- Mientras el violinista mexicano Juan Pablo Elizalde Algalan narraba cómo ha vivido la invasión de Rusia en Ucrania, una alerta de bombardeo aéreo se activó, por lo que tuvo que interrumpir su relato. Posteriormente informó que él y sus familiares se encuentran bien.

Elizalde Algalan, quien reside desde hace seis años en Ucrania, habló con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara ,para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, sobre la situación que se vive en ese país.

Mientras el violinista, originario de Orizaba,Veracruz, explicaba que los soldados ucranianos luchan desde el pasado 23 de febrero contra los militares del ejército ruso, se vio obligado a suspender la transmisión, debido a que se activaron las alarmas de bombardeo aéreo para el inicio del Plan de Evacuación en el oeste de Ucrania, donde se resguarda junto con su familia, por lo que todos se encuentran bien.

Durante la breve entrevista, el músico expresó que decidió quedarse en Ucrania, por decisión personal, ya que la familia de su esposa se encuentra ahí, así como su mejor amigo, y que en caso de que la situación empeore, dijo, quizás contemple la posibilidad de salir de dicho país, y por el momento, calificó de muy buena su situación, ya que, detalló, tiene “donde vivir, me pude bañar, tengo qué comer, entonces yo estoy bien”.

“Está la familia de mi esposa, porque mi mejor amigo también está en Ucrania [quien también decidió quedarse en ese país] yo me quedo por toda la gente que conozco en Ucrania. No se sentiría muy bien que me fuera del país y luego de que todo esto pase regreso, no los voy a poder ver a los ojos”, justificó sobre su decisión.

Asimismo, consideró que los ucranianos son muy valientes por tratar de impedir el avance de Rusia, pese a que no cuentan con armamento. “Los ucranianos se están poniendo frente a los tanques sin armas”, afirmó Elizalde Algalan, quien enfatizó lo crítica que es la situación en dicho país por el ataque que Rusia está ejerciendo en varias partes de Ucrania.

“Ayer [los soldados rusos] tiraron un edificio donde estaba el departamento de la compañera de trabajo de mi esposa. Lo bueno que ella no estaba ahí, simplemente dijo: ‘supongo que ya no tengo a donde ir’”, relató el músico veracruzano, quien agregó que sus conocidos en Kharkiv le informaron que ahí la situación es “muy violenta”, ya que en el centro de dicha ciudad se encuentra una plaza llamada “La Plaza de la Libertad”, en donde habría caído un misil, en los últimos dos días.

Indicó que, para hacer frente a este ataque, cualquier persona se puede enlistar en el ejército de Ucrania; “también te puedes enlistar si eres extranjero”. El proceso, contó, es acudir a la oficina correspondiente, pero en caso de que no haya equipo suficiente, las autoridades se comprometen a llamarte. “Una amiga que se encuentra en Kiev, me dice que ya llegaron más armas, más chalecos y equipo, por lo que les empezaron a llamar a los que se quisieron enlistar, pero que no lo pudieron hacer por falta de equipo”, comentó.

El pasado 23 de febrero, el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el jueves una operación militar en Ucrania, asegurando que su objetivo es proteger a civiles.

En un discurso televisado, Putin dijo que la medida es en respuesta a las amenazas procedentes de Ucrania. Añadió que Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania y que la responsabilidad del derramamiento de sangre recae sobre el “régimen” ucraniano.

Putin advirtió a otras naciones que cualquier intento de interferir con las acciones rusas resultará en “consecuencias que nunca antes han visto”.

Este martes 1 de marzo, el Ministerio de Defensa ruso advirtió de que iba a atacar los centros de información y propaganda en Kiev y pidió a los residentes de las casas cercanas que las abandonaran.

“Advertimos a los ciudadanos ucranianos, utilizados por los nacionalistas ucranianos para llevar a cabo provocaciones contra Rusia, así como a los residentes de Kiev que viven cerca de los nudos de retransmisión, para que abandonen sus hogares”, dijo el Ministerio de Defensa ruso.

Desde Kiev, el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Antón Gerashchenko, informó de que las fuerzas rusas atacaron la torre de televisión de Kiev.

Por este ataque a Ucrania, Rusia ha sido blanco de una serie de sanciones, entre las que se encuentran varias sanciones económicas como la decisión del Gobierno de Estados Unidos para que Rusia opere con su Banco Central, la congelación de sus activos. Además, prohibió el vuelo de aeronaves rusas en territorio estadounidense.

Por su parte la Unión Europea espera que este miércoles entren en vigor las sanciones aprobadas la víspera contra Rusia, que incluyen la prohibición de entrar en territorio europeo a altos cargos de ese país, limitar el acceso de Moscú a los mercados financieros europeos y un embargo comercial a las regiones de Donetsk y Lugansk.

Por su parte el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, puso este lunes 28 de febrero su firma en la solicitud para la entrada del país en la Unión Europea (UE).

“Es un momento histórico”, dice un mensaje de la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) en Telegram, donde también se puede ver al mandatario ucraniano en el momento de la firma del documento.

En la suscripción del documento estuvieron presentes también el presidente de la Rada, Ruslán Stefanchuk, y el Primer Ministro ucraniano, Denys Shmyhal.

Días antes de la firma de la solicitud, el 24 de febrero, el mandatario ucraniano expuso que lo dejaron solo y lamentó que nadie le haya dado una respuesta clara sobre las aspiraciones de Ucrania de integrarse en la OTAN.

“Nos dejaron solos en la defensa de nuestro Estado. ¿Quién está preparado para luchar a nuestro lado? No veo a nadie. ¿Quién está preparado para garantizar la adhesión de Ucrania a la OTAN? Todos tienen miedo”, recalcó.

Zelenski sostuvo, tras escuchar que Moscú -pese a la ofensiva militar- aún quiere dialogar sobre el estatus neutral de Ucrania para que no se sume a la OTAN, que no él no tiene miedo.

“No tenemos miedo a hablar con Rusia. No tenemos miedo a hablar sobre garantías de seguridad para nuestro Estado. No tenemos miedo a hablar sobre el estatus neutral. Pero ¿tendremos garantías de seguridad? ¿Qué países nos las darán?”, se preguntó.

Zelenski sostuvo que ahora mismo es necesario hablar del “fin de esta invasión” y de un “alto el fuego”.

– Con información de AP y EFE