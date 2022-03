“Es demasiado pronto para cantar victoria”: OMS ve prematuro el fin de la pandemia

Copenhague, 02 mar (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles que sería prematuro dar por terminada la pandemia de coronavirus y recordó que el contagio se mantiene elevado en muchos países y que la vacunación a nivel global no ha alcanzado los mínimos requeridos.

Adhanom consideró “alentadora” la reducción del contagio a nivel global y que algunos países estén levantando restricciones, pero recordó que la amenaza de una nueva variante sigue siendo “real” y que la única forma de acabar con la pandemia es a través de la vacunación.

Mientras el 56 por ciento de la población mundial ha recibido ya la pauta completa, en países con menos recursos esa cifra se reduce al 9 por ciento, cuando el objetivo de la OMS es que alcance el 70 por ciento en todos los estados.

"There are still many countries with high rates of hospitalization and death, and low rates of vaccine coverage. And with high #COVID19 transmission, the threat of a new and more dangerous variant remains very real"- @DrTedros

El asesor del director de la OMS, Bruce Aylward, recordó que existe el suministro necesario para lograr el objetivo de inmunización, pero que su control está “en muy pocas manos”.

“El único modo de lograr una seguridad global es con una distribución más equitativa”, afirmó.

EFECTOS SOBRE LA SALUD MENTAL

La OMS recordó que la COVID-19 ha sometido también a un “alto peaje” a la salud mental y que los mayores efectos para ésta se han registrado en las zonas más castigadas por el virus.

De acuerdo con un estudio de este organismo, el número de depresiones graves aumentó en un 27.6 por ciento durante el primer año de la pandemia, y el de casos de ansiedad, en un 25.6 por ciento.

"Our review found that females were more affected than males, and younger people, especially those aged between 20 and 24, were more affected than older adults"- @DrTedros #COVID19 #MentalHealth https://t.co/QFiH7j312f

Por este motivo, la OMS resalta la necesidad de tener en cuenta la salud mental y el apoyo psicológico a la hora de abordar el coronavirus.

NECESIDAD URGENTE DE UN CORREDOR SEGURO EN UCRANIA

La comparecencia de Adhanom y otros altos cargos de la OMS estuvo centrada también en la situación de Ucrania, e incluyó un llamamiento a la “urgente necesidad” de establecer un corredor seguro para facilitar la llegada de material sanitario en medio del conflicto bélico con Rusia.

El primer envío de material sanitario, transportado desde Dubai, llegará mañana a Polonia e incluirá material médico especializado que podría cubrir las necesidades de alrededor de 150 mil personas, anunció la OMS.

Adhamom señaló que habrá más envíos en los próximos días y explicó que ya se han retirado 5.2 millones de dólares (4.7 millones de euros al cambio) del fondo de emergencias de la OMS, pero que serán necesarios otros 45 millones (40 millones de euros) para los próximos tres meses.

WHO is working closely with @MoH_Ukraine and humanitarian partners in securing medical supplies, covering essential health interventions and saving lives in #Ukraine🇺🇦.

You can contribute & support our response here 👉https://t.co/1APyLqIUefpic.twitter.com/OyyAK3NDKN

