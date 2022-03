AMLO celebra mensaje de Biden sobre armas y Reforma Migratoria en EU; lo ve oportuno

Ciudad de México, 2 de marzo (EFE).- El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró este miércoles “el correcto” mensaje de su homólogo estadounidense Joe Biden en su discurso del Estado de la Unión, en el que destacó el control de armas y la Reforma Migratoria.

El mandatario se refirió al primer discurso del Estado de la Unión que ofreció el martes Biden, quien pidió eliminar la protección legal de los fabricantes de armas que impide demandarlos.

Tune in as I deliver the State of the Union address to a joint session of Congress. https://t.co/Kgg9cxK21w

— President Biden (@POTUS) March 2, 2022