La UNEA-5 aprueba negociar el primer tratado global contra contaminación plástica

Nairobi, 2 mar (EFE).- La V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5), principal organismo de toma de decisiones ambientales del mundo, aprobó hoy una resolución para empezar a negociar el primer tratado global contra la contaminación plástica.

En la última jornada de la conferencia, que empezó este lunes en Nairobi, el plenario de clausura de UNEA-5 adoptó un texto para la creación de un comité intergubernamental con el mandato de negociar un pacto internacional legalmente vinculante.

“Gracias. Estamos haciendo historia hoy”, subrayó Eide ante un plenario puesto en pie que celebró con una ovación cerrada de un alrededor de minuto la aprobación de ese texto.

Great #ClimateAction news:

At the @UNEP Environment Assembly #UNEA5, governments agreed on a historic resolution to #BeatPlasticPollution.

This is the most important environmental deal since the #ParisAgreement. https://t.co/s0SYVsdu5j

— United Nations (@UN) March 2, 2022