OMS: Depresión y ansiedad subieron un 25% por la pandemia, especialmente en jóvenes

Ginebra, 2 mar (EFE).- La prevalencia de casos de depresión y de ansiedad durante el primer año de pandemia se incrementó un 25 por ciento, especialmente entre los jóvenes, los más propensos a desarrollar conductas suicidas y autolesivas, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También el agotamiento en el personal sanitario ha sido uno de los principales motivos conductores de ideas suicidas.

🆕 #COVID19 pandemic triggers 25% increase in prevalence of anxiety & depression worldwide: New WHO publication

More: https://t.co/QFiH7j312f#MentalHealth

📷: Getty Images/J. Paget pic.twitter.com/iX15sbHXcW

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 2, 2022