“Me esperan porque quieren su paga”: Saúl Álvarez manda mensaje a todos sus rivales

Después de anunciar a su primer contrincante del 2022, pesé a las críticas, el “Canelo” Álvarez lanzó un mensaje para todos aquellos que han hablado debido a su decisión.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 2 de marzo (LaOpinión).- Saúl Álvarez anunció su primer paso de 2022. El boxeador mexicano se verá las caras contra el ruso Dmitry Bivol, campeón mundial de los semipesados. A pesar de que muchos ponían al tapatío con otros rivales, el Canelo Team no se dejó influenciar por las opiniones. La decisión fue respaldada por el propio púgil azteca y le mandó un mensaje a sus rivales.

“Lo he pensado y digo estoy bien con eso, puedo pelear con cualquiera, pero ellos necesitan pelear entre ellos […] Simplemente me esperan porque quieren su paga. Que peleen entre ellos y después pelearé contra el ganador”, sentenció el “Canelo” en una entrevista para ESNEWS.

En la previa mucho se habló de la millonaria cantidad que rechazó Saúl Álvarez al negarse a enfrentar a Jermall Charlo y David Benavidez. Antes de que continúen con las especulaciones, el mexicano les aconsejó una opción.

“Muchos peleadores, hay muchos boxeadores que quieren pelear contra mi, pero hay otras opciones, por qué no pelean entre ellos. Tal vez lo necesiten, pero este año estoy muy ocupado”, aseguró.

“CANELO” NO VA POR EL DINERO

Saúl Álvarez aseguró que su pelea contra Dmitry Bivol generará grandes cantidades de dinero. Sin embargo, el tapatío reconoció que su intención traspasa el plano económico. “Canelo” buscará hacer historia al intentar vencer al campeón ruso.

“Es la única manera de hacer historia y lo probaremos. En mi mente solo quiero hacer historia, eso es todo. Ya lo he dicho, el dinero está ahí, es mucho dinero, pero yo quiero hacer historia y esta vez me ofrecieron (pelear) contra campeones, con el campeón de las 175 libras […] Es un peleador duro, pero quiero hacer historia, me importa poco el dinero, me importa mi legado”, concluyó.

