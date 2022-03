Familia de Pedro Carrizales reconoce cuerpo del exdiputado y activista en Tamaulipas

Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”, desapareció el pasado 31 de enero.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– El exdiputado Pedro César Carrizales Becerra, conocido como “El Mijis”, fue hallado sin vida este miércoles luego de estar 30 días desaparecido.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, “El Mijis” desapareció el pasado 31 de enero. El último lugar en el que fue visto fue en un hotel de Saltillo, Coahuila, según la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí. El exlegislador se dirigía a la ciudad de Monterrey en una camioneta.

Sus familiares arribaron esta tarde a las oficinas del Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Victoria para recibir sus restos. El exdiputado, de 42 años, habría fallecido en un accidente vial el 3 de febrero.

De acuerdo con la información, el pasado 3 de febrero, cerca de la 01:00 horas ocurrió dicho accidente en la carretera Piedras Negras- Nuevo Laredo, en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

A través de la cuenta oficial de “El Mijis” en Twitter, sus familiares confirmaron que fueron informados por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León que Pedro Carrizales Becerra fue localizado sin vida.

“Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando. A nuestros amigos de los medios les agradecemos su acompañamiento y permanente solidaridad, les pedimos una disculpa de antemano, pero en este momento no quisiéremos dar declaraciones”, se lee en el mensaje.

COMUNICADO para informar sobre la localización de Pedro Carrizales “El Mijis”. pic.twitter.com/QWCQnz4HYE — El MIJIS (@mijisoficial) March 3, 2022

Dos días después de que fue visto envió a su familia varios mensajes de voz donde aseguraba que lo habían detenido agentes de las fuerzas especiales conocidos como “GAFES”, sin embargo, resaltó que lo liberaron, informó El País. Pero, desde ese día, no tuvieron más noticias de Carrizales, aunque nuevos reportes indicaron que el exdiputado potosino estuvo en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, algo que desestimaron las autoridades de este estado.

Las fiscalías de cuatro estados habían coadyuvan en la búsqueda y localización de Carrizales Becerra.

ENTRE EL ACTIVISMO Y LA POLÍTICA

Pedro César Carrizales Becerra saltó a la política mexicana en 2018, cuando fue electo Diputado para el Congreso de San Luis Potosí, de donde es originario, con el apoyo de la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

Desde ese momento, “El Mijis” se convirtió en una figura destacada. Primero, por su pasado como pandillero, que él mismo ha relatado, y por su origen humilde. Durante su desempeño como legislador apoyó la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y las iniciativas contra el maltrato animal.

En una entrevista con SinEmbargo de febrero de 2019, Carrizales Becerra relato que vivió, durante su niñez y juventud, en barrios populares, lo que contribuyó a construir su identidad como “chavo banda”, y que provocó que en algunas ocasiones policías lo arrestaran en redadas contra pandilleros. Aunque en 2011 fue encarcelado por presunto asesinato, negó estas acusaciones, y, afirmó, que al comprobarse su inocencia quedó libre.

Por este estilo de vida muchas veces fue blanco de discriminación, marginación y ataques, desde ser considerado un delincuente y perseguido sin motivo alguno hasta ser rechazado de algún empleo por su aspecto físico, lo que lo motivo a integrarse a la agrupación denominada “Movimiento Popular Juvenil” en el 2002, y más adelante en el 2009, él mismo creó Un Grito de Existencia, una organización que tenía el propósito de visibilizar a los “chavos banda”.

En 2015, “El Mijis”, en compañía de otros expandilleros, recorrió varias partes del país en bicicletas con el propósito de alejar a los jóvenes de las drogas y de las actividades ilícitas.Tres años después, al ser elegido como Diputado en San Luis Potosí, se comprometió a “impulsar políticas públicas en favor de los sectores más vulnerables, esos sectores a los que políticos de traje, corbata y camisa sólo vienen a ver cuando son tiempos de elecciones”, dijo en ese momento.

Mientras se desempeñó como legislador local, Carrizales Becerra apoyó iniciativas como la interrupción legal del embarazo. “Soy hijo de Dios, pero como Diputado juré representarlos, no representarme”, expresó el entonces legislador potosino mediante un tuit en el que se dijo a favor de que las mujeres tengan la oportunidad de decidir sobre su cuerpo.

Me critican por mi forma de pensar y actuar, por seguir mis ideales, por mi espiritualidad, porque recorro México pretendiendo sembrar una semilla en cada joven para impulsar un cambio en la cultura de paz y de inclusión.

Las diferencias enriquecen y el respeto nos une.Salu2 pic.twitter.com/3j74B1BAaP — El MIJIS (@mijisoficial) March 17, 2019

“Soy hijo de Dios, pero como Diputado juré representarlos, no representarme. Seré papá, algún día ella sabrá que trabajé por mejorar el sistema de adopción en MX y porque la Interrupción Voluntaria del Embarazo fuera un DERECHO. Le tocará a ella decidir de forma libre y responsable”, manifestó en una publicación del 21 de marzo de 2019 luego de presentar una propuesta en esta materia al Congreso de San Luis Potosí.

La iniciativa de “El Mijis” fue complementaria a la de las entonces legisladoras de Morena, Alejandra Valdés Martínez y Arely Torres Miranda, quienes propusieron un proyecto para modificar tanto el Código Penal local como la Ley de Salud en el estado, con el propósito de que las mujeres pudieran obtener el derecho a decidir sobre su cuerpo, apoyo que Carrizales mostró en otras entidades que abordaron el tema.

Ando en Pachuca apoyando al movimiento por el #AbortoLegalHidalgo; estoy presente en la sesión porque quiero presenciar un acto histórico en el que dejen de criminalizar a la mujer por ser libre En enero le toca mi San Luisito y pronto en todo el país habrá libertad para decidir pic.twitter.com/yEqICcracc — El MIJIS (@mijisoficial) December 12, 2019

Además, en varias ocasiones expresó su empatía con la comunidad LGBTT+ y en favor del matrimonio igualitario. “Ganó el amor, la empatía y las miles de personas que incansablemente lucharon por hacer realidad el #MatrimonioIgualitario”, dijo el entonces legislador estatal a través de su cuenta de Twitter cuando este derecho se reconoció en el Congreso local, el 16 de marzo de 2019.

Ganó el amor, la empatía y las miles de personas que incansablemente lucharon por hacer realidad el #MatrimonioIgualitario Hoy nos miramos gloriosos de saber que el Congreso SLP es y seguirá siendo de nosotros, los soñadores incansables. Comencemos a hacer historia 🏳‍🌈✌🏻 pic.twitter.com/2MPMvjbjD5 — El MIJIS (@mijisoficial) May 16, 2019

Un mes después de este acontecimiento, el 26 de abril de 2019, “El Mijis” retó a sus seguidores en Twitter a expresar por qué el matrimonio igualitario podría afectar a terceros, en una especie de ejercicio de reflexión.

Cuando alguien (un tercero) se casa con una persona de su mismos sexo: ¿cómo afecta tu vida y tus derechos?

¡Los leo banda!; espero puedan compartir👇🏼

Que tengan un excelente viernes.

Saludos. 😎✌🏽 — El MIJIS (@mijisoficial) April 26, 2019

A finales del mismo año, cuando en el Palacio de Bellas Artes se expuso el cuadro pintado por Fabián Chairez, titulado “La Revolución”, que generó polémica al mostrar a Emiliano Zapata desnudo, montando a caballo con tacones y un sombrero rosa, “El Mijis” se manifestó en defensa de integrantes de la comunidad LGBTT+, que fueron agredidos en ese momento.

La neta, la historia y el movimiento Zapatista no cambiarán su esencia por una imagen. La tolerancia hacia un grupo vulnerable si puede cambiar cuando se apoderan del arte, la historia y los espacios públicos. Todas las luchas son importantes y necesarias; deben respetarse!✌🏽😎 pic.twitter.com/j6ZFzg2muv — El MIJIS (@mijisoficial) December 11, 2019

LOS ATENTADOS CONTRA EL MIJIS

Pedro César Carrizales Becerra también ha sido blanco de agresiones. Por ejemplo, el 4 de febrero de 2019, fue víctima de un atentado mientras viajaba cerca de la carretera a Río Verde, por el Camino a Santa Rita, rumbo a Ciudad Satélite, en San Luis Potosí, a bordo de su automóvil sedán color blanco, en el que resultó ileso.

“Fui víctima de un atentado, nos balacearon (…) Como parte de mi agenda tenía que ir a tres colonias de mi Distrito. La primera fue Torre de Babel; la segunda, Olinda, y la última, a las 8:30 de la noche, era Ciudad Satélite. Al salir de Olinda mis escoltas me dijeron que subiera rápido a la camioneta. En el transcurso de la carretera me dijeron que me tirara al piso. Me tiro y enseguida siento un enfrenón y empiezan a oírse los balazos. Yo estaba tapado, sólo me volaban vidrios por encima de mí. Yo oí muchos calibres y dije: ¡Ya pues ya, ya fui, ahora ya me tocó! Los escoltas detuvieron la agresión”, explicó en entrevista para SinEmbargo

“El Mijis” confirmó que durante el ataque nadie resultó herido, ya que contaban con un protocolo de seguridad debido a que previamente recibió amenazas contra él y su familia. Asimismo, comentó que ya se hicieron las denuncias correspondientes.

“Gracias a Dios nadie resultó herido. Ya había recibido amenaza, ya teníamos protocolo de seguridad. Uno de mis escoltas me comentó que vieron cuando se acercaba la moto y alcanzaron a reaccionar. Se enfrentaron y la moto pasó derecho, pero alcanzó a disparar (…) Todos los días me amenazan. Metimos una denuncia porque también fueron a extorsionarme al Congreso, me ha llovido de todo”, agregó tras el atentado.

La agresión se produjo semanas después de que el 7 de enero de 2019, Carrizales Becerra presentó una iniciativa en el Congreso potosino para prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos. Asimismo, en su intento por reformar los artículos 83, 84 y 85 de la Ley de Protección Animal en el estado, propuso incrementar las multas económicas contra quienes maltraten a los animales.

“Notas periodísticas falsas y muchas amenazas es lo que he recibido desde que hice publica la iniciativa para la protección de los animales”, escribió en enero de 2019 Carrizales.

El día de hoy presenté en el Congreso de San Luis una iniciativa que busca: 1) prohibir las corridas de toros; 2) prohibir peleas de animales (incluidos gallos); y 3) incrementar las sanciones por maltrato animal.

Abramos el espacio para generar un debate respetuoso y plural https://t.co/nvYlERQc1U — El MIJIS (@mijisoficial) January 7, 2019

Sin embargo, el proyecto no fue bien recibido, debido a que esas actividades cuentan con un gran número de aficionados en la entidad, ya que, incluso, cuentan con un espacio en la Feria Nacional Potosina. Por ello, se enfrentó a protestas en contra de sus iniciativas que encabezó la Federación de Tradiciones Unidas por México A.C.

Con el propósito de que dé marcha atrás a su iniciativa de protección animal, Carrizales recibió amenazas de muerte, según denunció él mismo. En declaraciones a medios locales, detalló que estas intimidaciones le llegaron vía correo electrónico. Además, agredieron su camioneta, por lo que decidió cambiar de domicilio.

¿Es justo prohibir el maltrato animal en las corridas de toros y peleas de gallos? Vámonos preparando para el debate!!! ¿Es justo prohibir el maltrato animal en las corridas de toros y peleas de gallos?https://t.co/ZUuEs5VgtL pic.twitter.com/opqWMIH93l — El MIJIS (@mijisoficial) January 22, 2019

Otro atentado que denunció el “Mijis” tuvo lugar el 31 de octubre de 2021 tras amenazar al cantante de música regional Lalo Mora, quien fue señalado por agredir sexualmente a sus seguidoras, por lo que, incluso, el exlegislador presentó una demanda penal contra el intérprete originario de Nuevo León.

“Lalo Mora nos salió ‘Invasor’ pero del cuerpo de las mujeres. No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. Y ¿Si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija? Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la ‘castración laboral'”, indicó Carrizales en un tuit.

El 26 de octubre del año en curso, el legislador potosino amenazó públicamente a Lalo Mora por el acoso sexual que ha ejercido en contra de varias mujeres al indicar que le “va a tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales”.

“¡Bienvenido al infierno Lalo Mora! Te va tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales. ¿No estás emocionado?”, escribió “El Mijis” desde su cuenta de Twitter.

¡Bienvenido al Infierno Lalo Mora! Te va tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales! ¿No estás emocionado? ¿Cómo quieren que lo recibamos banda? Háganle su carta a Santa, mis compas les van a cumplir sus deseos. pic.twitter.com/WAeI7Gwh3b — El MIJIS (@mijisoficial) October 26, 2021

El domingo 31 de octubre de 2021, cuando presuntamente fue a protestar contra la presentación del cantante regiomontano, “El Mijis” fue reportado como desaparecido. A través de su cuenta de Twitter se dio a conocer que desapareció junto a una persona más desde las 21:30 horas del sábado.

“Por este medio se les comunica que Pedro Carrizales ‘El MIJIS’ junto con una persona más se encuentran desaparecidos desde aproximadamente las 21:30 horas del día de hoy”, se lee en el mensaje publicado en la red social.

Por este medio se les comunica que Pedro Carrizales “El MIJIS” junto con 1 persona más se encuentran desaparecidos desde aproximadamente las 21:30 horas del día de hoy Recibió amenazas y se sabe que fue a protestar afuera del concierto de “Lalo Mora” en San Luis Potosí. @RGC_Mx — El MIJIS (@mijisoficial) October 31, 2021

Ese mismo día en la noche, se dio a conocer que el exdiputado fue localizado con vida, en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí. Mediante un tuit se explicó que elementos de la Guardia Nacional se comunicaron con los familiares de Carrizales Becerra para confirmar que había sido hallado.

Por este medio se informa que se comunicaron elementos de la Guardia Nacional con familiares e informan que encontraron al “MIJIS” en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí; le están brindado apoyo y seguridad. Mantendremos informando. Su familia agradece todo el apoyo! — El MIJIS (@mijisoficial) October 31, 2021

El 2 de noviembre, “El Mijis” brindó una entrevista en Radio Fórmula, en donde detalló que durante su desaparición estuvo secuestrado por sujetos que lo obligaron a cantar una canción de Lalo Mora para dejarlo libre, presuntamente enviados por órdenes del músico neoleonés.

“Cuando me tiran en un municipio, que ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije: ‘ya me van a matar’… Entonces me dicen: ‘a ver hijo de tu pinche madre, si no te sabes una canción de ‘El Viejón’, te vamos a matar aquí por hablador’, así que les canté la de ‘Dos coronas’”, declaró a dicho medio.

Al terminar de cantar, lo bajaron y le dijeron que tenía que irse caminando hacia donde señalaba su mano. Posteriormente comenzó a pedir ayuda, sin embargo, los conductores de automóviles no se detenían. Hasta que una joven confirmó su identidad, lo auxilió y lo subió a su coche, posteriormente la Guardia Nacional los interceptó y puso a salvo a Carrizales.

“Les canto la canción, me bajan, me marean, uno me agarra la mano y me dice ‘vas a caminar todo derecho donde apunta tu mano. Si te vemos para otro lado, pues ya sabes… Cuando me encuentra la Guardia Nacional me encuentra todo espinado”, agregó el exlegislador.

LA PAUSA DEL “MIJIS” EN LA POLÍTICA

Durante su trayecto en el legislativo potosino, Carrizales también se vio rodeado de otras polémicas. Por ejemplo, el 3 de julio de 2020, anunció su intención de dejar su curul en el Congreso local para recorrer el país a bordo de su bicicleta, ya que en sus propias palabras estaba “harto de la política, los acuerdos corruptos y la simulación”.

No quiero seguir como diputado, estoy harto de la política, los acuerdos corruptos y la simulación. Eso nos tiene jodidos. Voy a chambear y recorrer en bici el México real, el de la guerra, la pobreza, los muertos y desaparecidos. Atrás de un escritorio no cambiaremos nada.✌🏽😎 pic.twitter.com/oOxlqkK8DC — El MIJIS (@mijisoficial) July 4, 2020

Aunque no renunció a sus funciones, posteriormente, en abril de 2021 solicitó licencia para postularse a una Diputación federal por el principio de representación proporcional, que le fue rechazada, debido a que no cumplía con el requisito de ser una persona de origen indígena y lo señalaron por presuntamente falsificar documentos, lo que lo llevó a desacuerdos con el partido Morena, al que acusó de presentar dicha documentación en su nombre.

En su cuenta de Twitter, “El Mijis” aseguró que nunca fingió ser indígena originario, ya que su familia pertenece a la Huasteca potosina, en donde continúan radicando. Además, explicó que el partido guinda fue el que se encargó de realizar el trámite para su registro como candidato, y de falsificar los documentos para este proceso.

“Yo realizaría el trámite pero el Secretario General de MORENA de SLP se ofreció a hacerlo para chingarme, falsificó documentos y los presentó en mi nombre. Le tocará rendir cuentas con la fiscalía. Todo cae con el tiempo”, explicó el Diputado local.

1) No fingí ser originario; lo soy! Mi jefe nació en la Huasteca, desde morro viví en la comunidad y mi familia sigue ahí; llegamos a la Ciudad buscando oportunidades y las circunstancias me hicieron encontrar una familia en el barrio. — El MIJIS (@mijisoficial) July 7, 2021

Ante la negativa para contender por un lugar en la Cámara de Diputados, el 15 de julio de 2021 Carrizales Becerra se reincorporó al Congreso potosino, pese a que días antes dio a conocer que el cáncer que padecía se extendió a su vejiga.

La primera vez que “El Mijis” habló de este padecimiento fue el 22 de septiembre de 2020, cuando anunció mediante un tuit que por el cáncer lo aquejaba desde un año atrás sería intervenido quirúrgicamente.

“A veces da miedo aceptar la realidad. Hoy entro a cirugía después de 1 año de luchar contra el cáncer. Me alejé y guardé la noticia sin ver que podía lastimar a quienes me aman (…)”, puede leerse en la publicación.

A veces da miedo aceptar la realidad. Hoy entro a cirugía después de 1 año de luchar contra el cancer. Me alejé y guardé la noticia sin ver que podía lastimar a quienes me aman. Les juro que la voy a librar y chambearé hasta mi último gramo de vida; nunca dejo luchas a medias✌🏽 — El MIJIS (@mijisoficial) September 22, 2020

Casi un año después, el aún legislador fue internado de urgencia por complicaciones derivadas de esa enfermedad. Por medio de Twitter se informó del desarrollo en la condición médica del Diputado sin más detalles.

Por este medio se les informa que el Diputado Pedro Carrizales “el mijis” fue internado de urgencia por complicaciones en su estado de salud derivado del cáncer que padece. Les mantendremos al tanto por este medio. — El MIJIS (@mijisoficial) August 11, 2021