VIDEO: Jugador turco se niega a portar playera en apoyo a Ucrania por la invasión

Ciudad de México, 2 de marzo (ASMéxico).- El conflicto de Ucrania ha conseguido que todo el mundo se ponga de acuerdo en la oposición a la guerra y en el apoyo al pueblo ucraniano tras la invasión de Rusia. Pero hay algunos gestos que no siguen esta línea. Uno de ellos fue el del jugador turco Aykut Demir, capitán del Erzurumsport.

En el encuentro de la segunda división turca ante el Ankaragucu, todos los futbolistas llevaban una camiseta en la que se podía leer “No a la guerra”, excepto Demir.

El jugador ha recibido una gran cantidad de críticas por ello y el club está siendo presionado para que le sancione. Es por ello que el propio futbolista ha querido salir al paso para dejar claro que no está a favor de la guerra en Ucrania, pero que tampoco está de acuerdo con que no se dé el mismo trato a otros conflictos.

Decidió no salir a la cancha con una remera pidiendo la paz en Ucrania. 🇺🇦

“Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente, aseguró en el medio turco Fanatik.

“Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países”, afirmó.