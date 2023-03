Billy Corgan comparte detalles de The World is a Vampire a días de su realización

En una cita con medios, Corgan compartió que eligió a México como sede de la primera edición de The World is a Vampire porque en este país se ha registrado el mayor número de reproducciones de la música de The Smashing Pumpkins en plataformas de streaming.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- El músico estadounidense Billy Corgan, líder de la emblemática banda The Smashing Pumpkins, aseguró que se sentirá orgulloso si dentro de dos años la banda estelar de The World is a Vampire, festival que está próximo a celebrar su primera edición, llega a ser mexicana.

Durante una conferencia de prensa, a la que SinEmbargo asistió este miércoles, el intérprete de “Today” compartió que uno de sus planes es llevar este evento a otras partes del mundo como Australia, en donde se llevará a cabo en abril con un lineup completamente diferente.

“Vamos a llevar el festival alrededor del mundo, tenemos previsto llevarlo a Australia en abril y estamos checando otras cosas en América […] Planeamos traer todos los años (el festival), dentro de uno o dos años el objetivo es que una banda mexicana de rock alternativo encabece el festival, eso me haría sentir muy orgulloso”, expresó Corgan.

“El objetivo es desarrollar un verdadero festival de música alternativa porque como mucha gente sabe, los principales festivales en América eran festivales de música alternativa cuando iniciaron y ahora son pop, por lo quiero ofrecer a los fans del rock alternativo un festival para celebrar este género”, agregó.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Ocesa anunció que, en sociedad con The Smashing Pumpkins, llegaría a México un festival nuevo curado ni más ni menos que por Billy Corgan.

Para la versión mexicana de The World is A Vampire, nombre que hace alusión a la letra de “Bullet With Butterfly Wings”, Corgan consideró agrupaciones nacionales como The Warning, el trío de hermanas neoleonesas que cada vez tiene más presencia en los escenarios; Acid Waves, El Shirota y Margaritas Podridas.

En este sentido, el músico de 55 años de edad apuntó que eligió a México como sede para la primera edición de este festival porque en este país se ha registrado el mayor número de reproducciones de la música de The Smashing Pumpkins en plataformas de streaming.

“Esto es un gran honor, entonces por años cuando James [Iha] volvió a la banda, tuve que preguntarle a la gente con la que trabajaba que por qué no veníamos a México y siempre había excusas de trabajo y luego tuvimos oportunidad de venir con este festival por primera vez, ellos preguntaron que por dónde quería empezar y les respondí que en México porque esta ciudad nos ha apoyado durante mucho tiempo”, apuntó Corgan durante la cita a medios.

Además de The Smashing Pumpkins, Interpol, Turnstile, Peter Hook & the Light y Deafheaven conforman el talento internacional que se estará presentando en la primera edición de The World is A Vampire.

Los asistentes de esta magno fiesta musical, que reunirá lo mejor del rock alternativo, el hard rock y el post-punk, también podrán disfrutar de un enfrentamiento nunca antes visto entre la National Wrestling Alliance (NWA por sus siglas en inglés), compañía que el músico adquirió hace cinco años, y la Lucha Libre AAA.

A pregunta expresa sobre su gusto por la lucha libre mexicana, Billy comentó “yo soy de Chicago, donde hay muchos mexicanos y las luchas se transmiten en la programación abierta de la televisión. Me gustan porque están hechas de tradición”.

“Amo la tradición y amo la tradición que la AAA lleva al ring, es por eso que estoy emocionado porque es nuestra manera de representar la tradición de la luche libre profesional”, añadió.

Además de Billy Corgan, los luchadores Kerry Morton (NWA), el Vampiro Canadiense (AAA) y Octagón Jr. (AAA) también estuvieron presentes en la conferencia de prensa de The World is a Vampire.

La primera edición del festival, en el que Corgan combina dos de sus grandes pasiones: la música y la lucha libre, se llevará a cabo el próximo 4 de marzo en el Foro Sol.

