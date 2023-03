Poder Judicial requiere renovación tajante; es indudable que existe corrupción: AMLO

El Presidente arremetió de nueva cuenta contra el Poder Judicial e insistió en llevar a cabo una reforma con el objetivo de combatir la corrupción que lo rodea.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió de nueva cuenta en que el Poder Judicial debería tener un reforma, pues es “un poder que no cambió” y “requiere una renovación tajante“.

El Presidente mencionó que el Poder Judicial es “un poder del viejo régimen, es un poder que no cambió, es un poder del régimen neoliberal, corrupto, que requiere una renovación tajante, decisiva”.

“Hay que respetar la independencia del Poder Judicial y esperar a que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial en beneficio de todos y con apego a la impartición de justicia, pronta, expedita, verdadera. Entonces, tiene que llevarse a cabo una reforma, es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial como en los otros dos poderes”, agregó.

El mandatario explicó que para la reforma del Poder Judicial se podría de dos maneras: contar con la mayoría calificada en el Poder Legislativo, es decir, dos terceras partes; o con una iniciativa del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, reiteró que no enviaría la propuesta de reforma porque “se tiene que respetar la independencia del Poder Judicial”, pero que a través de las ternas en la renovación de ministras y ministros se puede “impulsar de arriba hacia abajo la renovación”.

“Vamos a seguir insistiendo en que debe limpiarse el Poder Judicial”, repitió.

López Obrador también reconoció haberse equivocado con sus propuestas en la tarde, aunque reconoció que al sucesor o sucesora de la silla presidencial, podrá contar con cuatro ministras o ministros de los 11 puestos en la SCJN para poder llevar a cabo la reforma al Poder Judicial.

“No me fue muy bien que digamos. […] Me equivoqué con los que propuse, no todos, pero qué tal que tiene mejor suerte quién va a sustituirme, le van a tocar creo que cuatro”, dijo.

Las declaraciones del mandatario se dan un día después de haber criticado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, por defender la autonomía de los jueces y haber afirmado que luego de su llegada al cargo, a inicios de año, se desató “una ola de decisiones a favor de presuntos delincuentes”.

López Obrador criticó con dureza al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al que llamó “florero” por no ejercer su función de investigar a los jueces y afirmó que durante la gestión del Ministro Arturo Zaldívar, quien antecedió a Piña en la presidencia de la Suprema Corte, “había un poquito más de vigilancia hacia los jueces”.

La Suprema Corte de Justicia de México se ha visto golpeada en los últimos meses por el escándalo que se generó tras la denuncia del supuesto plagio de la tesis de licenciatura que habría realizado la Ministra Yasmín Esquivel, señalada como cercana a López Obrador y que se postuló para dirigir el máximo tribunal.

En 2021 López Obrador impulsó una reforma del Poder Judicial que ampliaba por dos años el mandato de Zaldívar y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, pero el cambio no prosperó debido a que fue declarado inconstitucional por la propia Suprema Corte.

-Con información de AP