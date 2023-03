Puebla: Congreso aprueba Ley Monzón; quitará la patria potestad a padres feminicidas

La iniciativa propuesta por la Diputada Mónica Silva pretende quitarle la patria potestad de sus hijos a padres que hayan cometido feminicidio o estén acusados por tentativa del mismo delito.

Por Paola Macuitl Gallardo

Puebla, 2 de marzo (AmbasManos).- Por unanimidad, el Congreso de Puebla aprobó la Ley Monzón para quitar la patria potestad a los padres feminicidas o que hayan intentado asesinar a la madre de sus hijos.

Con 37 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, aprobaron esta Ley que consiste en un conjunto de reformas al Código Civil y Penal de Puebla, propuestas en julio de 2022 por la Diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz.

Con las reformas se suspenderá o quitará la patria potestad a los padres que hayan cometido feminicidio o tentativa de feminicidio en agravio de la madre de sus hijos. Se hará en el momento en el que sean vinculados a proceso.

Con esta Ley el Juez en Materia Familiar podrá decidir qué familiares cuidarán de las y los menores en orfandad. La patria potestad ya no se otorgará en automático al padre.

En el @CongresoPue siempre legislaremos a favor de todas y todos, por eso celebro que hayamos votado por unanimidad la Ley que modifica las causales de Pérdida de Patria Potestad del Feminicida en #Puebla.

Esto garantiza la justicia a favor de la víctima y sus hijos. pic.twitter.com/r9QqKDnMjL — Eduardo Castillo López (@LaloCastilloLop) March 2, 2023

Así lo indicó la impulsora de esta reforma, la Diputada Silva Ruiz, quien dijo que el Juez deberá saber cuál es el mejor entorno para las y los menores.

CONGRESO DE PUEBLA APRUEBA LA LEY MONZÓN. ¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR?

“Por eso dentro de la Ley [Monzón] no hacemos una limitante, pudimos haber puesto que efectivamente la patria potestad […] pasara a la familia de la víctima, había posibilidad de que el menor no tuviera relación con la familia de la víctima”.

La Ley Monzón entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).

La Diputada Mónica Silva y demás activistas han señalado que Puebla tiene una deuda con las mujeres, ya que no hay una cifra exacta de cuántos menores existen de edad en orfandad por feminicidio.

La muerte de Cecilia Monzón nos marcó a muchas personas, no solo en Puebla, sino en todo el país y a nivel internacional.

Hoy la #LeyMonzón, representa mucho para la memoria de las víctimas de feminicidio, pero sobre todo, para sus familias y para sus hijas e hijos. pic.twitter.com/lJlhaeOrXE — Mónica Silva (@msilvaruiz) March 2, 2023

¿POR QUÉ SE LLAMA LEY MONZÓN?

La Ley Monzón hace referencia al caso de la abogada y activista Cecilia Monzón, quien en mayo de 2022 fue asesinada en San Pedro Cholula, en Puebla.

Lo anterior, bajo la supuesta orden del padre de su hijo, el excandidato a la gubernatura de Puebla, el priista Javier López Zavala.

Tras el feminicidio de Monzón, la familia paterna del menor, que no había tenido contacto con él, buscó obtener la patria potestad, ya que existían algunos vacíos legales.

Pero antes de su detención, López Zavala intentó negociar la patria potestad de su hijo con Helena Monzón, hermana de la abogada, a cambio de que su familia “limpiara su imagen”.

Sin embargo, en el Congreso de Puebla existe resistencia a llamar a esta reforma Ley Monzón, en octubre el Partido de la Revolución Institucional (PRI) se pronunció en contra y acusó intereses políticos.

Además, el presidente del Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, también pidió no llamarla así, pues “se legisla para todos” y no para alguien en particular.

Por lo que su impulsora, Mónica Silva, destacó que nombrarla de esta manera es rememorar a Cecilia Monzón y la problemática de su caso, que viven muchos otros menores en el estado.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Ambas Manos https://www.sinembargo.mx/author/ambasmanos