VIDEOS: Nave de la NASA despega con astronautas de EU, Rusia y Emiratos hacia la EEI

Por Marcia Dunn

CABO CAÑAVERAL, Florida, Estados Unidos (AP).— Una nave de SpaceX despegó el jueves con cuatro astronautas camino de la Estación Espacial Internacional en un vuelo para la NASA, que incluía a la primera persona del mundo árabe que pasaría meses en el espacio.

El cohete Falcon salió del Centro Espacial Kennedy poco después de la medianoche e iluminó el cielo nocturno mientras se elevaba sobre la Costa Este.

Casi 80 espectadores de Emiratos Árabes Unidos presenciaron el lanzamiento mientras el astronauta Sultan al-Neyadi, el segundo emiratí en viajar al espacio, iniciaba su misión de seis meses.

A medio mundo de distancia, en Dubái y otros lugares de Emiratos Árabes Unidos, escuelas y oficinas mostraron el lanzamiento en vivo.

En la cápsula Dragon, que tenía previsto llegar el viernes al puesto orbital, viajaban también dos astronautas de la NASA: Stephen Bowen, oficial retirado de la Marina con experiencia en submarinos y que viajó tres veces en transbordador, y Warren “Woody” Hoburg, exinvestigador del Massachusetts Institute of Technology. Les acompañaba el novato espacial Andrei Fedyaev, retirado de la Fuerza Aérea rusa.

“Bienvenidos a la órbita”, dijo por radio el control de lanzamiento de SpaceX, señalando que el despegue llegaba justo cuatro años después del primer vuelo de prueba orbital de la cápsula. “Si disfrutaron del viaje, por favor no olviden darnos cinco estrellas”.

Un primer intento de lanzamiento se canceló el lunes a última hora debido a un filtro obstruido en el sistema de ignición del motor.

La jefa de operaciones de las misiones espaciales de la NASA, Kathy Lueders, dijo que el lanzamiento había dado un aliciente más a un cielo nocturno que ya mostraba una conjunción de Venus y Júpiter. Los dos planetas se han visto lado a lado toda la semana.

Los tripulantes sustituirán al equipo estadounidense, ruso y japonés que lleva desde octubre en la EEI. Los otros residentes de la estación son dos cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense cuya estancia de seis meses se multiplicó por dos, hasta septiembre, cuando su cápsula Soyuz tuvo una fuga. El fin de semana pasado llegó la Soyuz de recambio.

Al-Neyadi, ingeniero de comunicaciones, era suplente del primer astronauta emiratí, Hazzaa al-Mansoori, que viajó a la estación espacial en un cohete ruso en 2019 para una visita de una semana. La federación petrolera pagó la plaza de Al-Neyadi en el vuelo de Space-X.

La larga misión “nos ofrece un nuevo espacio de ciencia y descubrimiento científico para el país”, afirmó la Ministra de Educación Pública y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, Sarah al-Amiri.

