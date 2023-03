Copa del Rey: Barcelona supera a Real Madrid 1-0 en partido de ida de semifinales

Pese al resultado, su director técnico, Xavi Hernández, aseguró que el desempeño del equipo catalán no fue el esperado; “hemos tenido pérdidas, no hemos estado pulcros con la pelota en campo contrario”, dijo.

Madrid, 2 de marzo (AP/EUROPA PRESS).— Barcelona ganó la primera batalla contra su acérrimo rival Real Madrid el jueves, al imponerse por 1-0 como local en el Santiago Bernabéu, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

En lo que fue el primero de tres partidos entre las dos potencias del fútbol español en cuestión de semanas, Barcelona se embolsó la victoria tras un autogol del zaguero brasileño Éder Militão en el primer tiempo.

Los dos equipos volverán a chocar en La Liga española el 19 de marzo, en Barcelona, y disputarán la vuelta de las semifinales de copa el 5 de abril.

Osasuna derrotó el miércoles 1-0 al Athletic Bilbao el miércoles, en la ida de la otra semifinal.

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que su equipo no jugó un buen partido este jueves ante el Real Madrid pero realizó un trabajo defensivo “espectacular” para minimizar a su rival.

“El plan era tener posesiones largas, jugar en campo contrario, ganar duelos para jugar más en campo del Madrid. Dominar la pelota, el primer objetivo es defender con la pelota. Hemos tenido pérdidas, no hemos estado pulcros con la pelota en campo contrario”, dijo en rueda de prensa después del Clásico.

El técnico azulgrana reconoció que el 35 por ciento de posesión no es lo que buscaban pero se refirió a las pocas ocasiones que tuvo el Madrid. “El Madrid no ha tenido ocasiones clara, defender es parte del juego. Hoy no estábamos bien con la pelota y sin ella estuvimos extraordinarios. Hoy no podemos presumir del cómo, está claro. El rival te exige, te pude dominar y hay que trabajar en defensa. Cómo le recuperas la pelota a Modric y Kroos”, afirmó.

Por otro lado, Xavi insistió en poner de favorito al Madrid, como hizo en la previa, pero destacó cómo minimizaron a los blancos. “Hoy no hemos dominado con el balón. No hemos sabido encontrar soluciones y podíamos haber empatado perfectamente. Sigo viendo al Madrid muy fuerte, hoy le hemos minimizado, no ha generado ocasiones”, dijo.

“Hoy los centrocampistas no han tenido el dominio del partido. Hemos sufrido más de la cuenta, hemos tenido que correr mucho, pero hay que valorar el trabajo defensivo. Muchas veces sufríamos cuando teníamos partidos así y hoy no hemos sufrido. Es para elogiar. Vinicius genera seis ocasiones por partido, hoy ninguno”, terminó.

— Con información de Tales Azzoni