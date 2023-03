JuanNoEstásSolo: Alumno de la UANL denuncia abuso sexual durante novatada (VIDEO)

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- Un estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) denunció presuntos abusos sexuales por parte de alumnos y administrativos de dicha dependencia universitaria.

Juan Manuel Rodríguez compartió un video en redes sociales donde señaló a integrantes de la comunidad de la FACDyC de la mencionada universidad neoleonesa por haberlo violentado a través de abusos sexuales como parte de una novatada.

Manuel relata que él formó parte de la agrupación musical estudiantil “La Tuna”, esto como parte del plan de actividades culturales que organizan las distintas facultades de la UANL.

Después de la primera presentación en dicho grupo, fue que el encargado del grupo, a quien refirió por el nombre de Javier Alejandro Limón Manchilla —a quien señaló por ser sobrino de Leonardo Limón, “operador político y compañero de corruptelas de Manuel Acuña [director de la FACDyC]”—, le dijo que debía de recibir una “novatada” o bienvenida, siendo este el momento que fue abusado sexualmente.

Limón Manchilla lo llevó a la Facultad de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica (FIME) junto con otro joven que también era nuevo en la agrupación, donde les vendaron los ojos, los trasladaron a un cubículo en la mencionada facultad. Después los llevaron a los baños de la misma dependencia universitaria y en esa ocasión volvieron a taparles los ojos para finalmente regresarlos a nueva cuentas al cubículo.

Al llegar, Juan Manuel notó que habían otros compañeros de la FACDyC y de la FIME, donde los obligaron a que se hincaran, le quitaron la ropa y les dijeron que a alguno de ellos debían de practicarles sexo oral.

Juan respondió que “a ninguno” le haría eso, respondiendo que si no elegía, entonces sería “con todos”.

“Después de eso, comenzaron a golpearme, me agarraron de los brazos y piernas, para obligarme. Acto seguido, este tipo, llamado Alejandro Ruiz Barragán [hijo del titular de la Clínica de Justicia Penal de la FACDyC, Alfonso Rafael Ruiz Torres], se posicionó frente a mí y comenzó a masturbarse. Pude observar cómo me aventó su semen mientras me obligaban a abrir la boca”, relató.