Glenn Close y Samuel L. Jackson serán parte de los presentadores de los Oscar 2023

La Academia de Hollywood dio a conocer la lista de quienes llevarán la ceremonia de los premios Oscar que se entregarán el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, EU.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- La 95ª edición de los Premios Oscar contará con los actores Glenn Close, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson, y Ariana DeBose como presentadores, confirmó la Academia de Hollywood.

Otros participantes revelados fueron Emily Blunt, Jennifer Connelly, Troy Kotsur, Riz Ahmed, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen, quienes completan la primera lista de estrellas que asistirán a la gala.

Días previos a la premiación de cine se dará a conocer al resto de las personalidades que compartirán escenario en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, el próximo 12 de marzo.

Meet your first slate of presenters for the 95th Oscars. Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/U87WDh88MR — The Academy (@TheAcademy) March 2, 2023

La cantante Rihanna también formará parte del evento donde sonará el tema “Lift Me Up”, del filme Black Panther: Wankanda Forever; Sofia Carson y Diane Warren interpretarán “Applause”, de la cinta Tell It Like A Womani; mientras que David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu cantarán “This Is a Life”, de la película Everything Everywhere All at Once.

El conductor de la noche de gala será el comediante y presentador Jimmy Kimmel por tercera ocasión.

En cuanto a las cintas que se perfilan como las favoritas para el Óscar a la mejor película son Everything Everywhere All at Once, que recién ganó el Premio del Sindicato de Productores; The Fabelmans, de Steven Spielberg, con un triunfo en los Globos de Oro; 7 All Quiet On The Western Front, de Edward Berger, ganadora en los Premios BAFTA.