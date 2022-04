La noche de Iguala es más oscura sin la versión de Cienfuegos sobre los normalistas

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- El General Salvador Cienfuegos, quien fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tiene que explicar hasta dónde llegaron sus conocimientos y ordenes frente a los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre y los eventos posteriores, advirtieron integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Hoy con mayor relevancia se determinaría la necesidad de escuchar al General Cienfuegos para que nos cuente historias sobre el pasado, el durante y el después de este caso también […] esa información (los videos y lo que reveló el GIEI) reposaba hace 7 años. La conocían todos los estamentos y la conocía inclusive el Secretario de Defensa de esa época y el Secretario de Marina de esa época. Yo lo que puedo decir es que sí sería interesante que por lo menos intenten dar una explicación de qué fue lo que supieron, cómo lo supieron, qué ordenaron y hasta donde lo ordenaron”, expresó en entrevista con SinEmbargo, Angela Buitrago, integrante del GIEI.

La integrante del Grupo de Expertos —que ha coadyuvado e indagado de manera independiente el caso— también consideró que el expresidente Enrique Peña Nieto también debería de dar una explicación, pues en sus funciones previstas en la Constitución como máximo comandante de las fuerzas militare está la de ordenar actividades a sus subalternos, en este caso a los titulares de la Sedena y Marina.

El GIEI presentó esta semana su Tercer Informe de actividades, el cual reveló que al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos un mes antes en Iguala, lo cual quedó asentado en videos de inteligencia hasta hace unos días desconocidos.

Además, el informe del Grupo de Expertos también dio cuenta —con base en documentación militar y de inteligencia— que el Ejército tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, minuto a minuto, durante la desaparición de los normalistas ya que hubo dos operaciones de inteligencia por parte del Ejército Mexicano en las que esta institución dio un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, tenían a elementos de inteligencia infiltrados desde hacía por lo menos 10 años.

Frente a las nuevas revelaciones del GIEI, los padres y madres de los 43 estudiantes exigieron investigaciones exhaustivas al Ejército, Marina y al expresidente Enrique Peña Nieto, quien, insistieron, debe ser llamado a declarar por los hechos contra los 43 estudiantes y la fabricación de la llamada “verdad histórica”, lo cual ha prolongado la desaparición de los normalistas y ha obstaculizado al acceso a la verdad y justicia.

De igual forma el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pidió al Gobierno mexicano que se abra una investigación exhaustiva sobre los videos revelados en el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario, donde se ve a elementos de la Marina manipular el basurero de Cocula durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los 43 normalistas.

Tras los hechos y datos exhibidos por el GIEI, los reflectores y la exigencia de explicaciones se han girado entorno al expresidente Enrique Peña Nieto, los secretarios de Sedena y Marina, Salvador Cienfuegos y el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; así como al extitular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien incluso aparece en los videos exhibidos por el GIEI.

Cuestionada al respecto, Buitrago prefirió no emitir opiniones en cuanto a la posible responsabilidad o lo que implica para los personajes, pues aclaró que el GIEI no es un organismo que atribuya responsabilidades, porque es Fiscalía General de la República (FGR) la institución competente para deslindar responsabilidades, sin embargo, la experta sí enfatizó “la necesidad de advertir que todas las personas que participaron en estos hechos deben ser investigadas sin lugar a dudas”.

Al respecto, el pasado 30 de marzo el Presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció al señalar que “es muy difícil que el Presidente [Enrique Peña Nieto] no se enterara” de la operación en el basurero de Cocula donde participó la Marina.

El Jefe del Ejecutivo federal detalló que los presuntos responsables ya se encuentran rindiendo sus declaraciones, ya que “en efecto, en la madrugada, todavía no era de día y llegan unas camionetas al basurero y empiezan a poner unos bultos. Y ese mismo día, al poco tiempo, llega la comitiva encabezada por el Procurador [Jesús Murillo Karam] y creo que ese mismo día por la tarde o al día siguiente es cuando se da a conocer la supuesta verdad histórica”.

EL FACTOR CIENFUEGOS

El General Salvador Cienfuegos ha sido una figura clave en el caso Ayotzinapa. Es la figura en la que más ha recaído la sospecha y exigencia que sea llamado a declarar y quien debe rendir cuentas sobre los acontecimientos.

Y es que el General no sólo optó por la opacidad durante su gestión frente a la Sedena, sino que reconoció que no iba a permitir que los integrantes de las fuerzas armadas fueran investigados.

Fue en octubre del año 2015, justo el mes en que la Marina manipuló el basurero de Cocula (como ahora se sabe), cuando el General Cienfuegos Zepeda dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo en una entrevista difundida en el espacio del periodista Joaquín López-Dóriga en Televisa.