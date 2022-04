Estados Unidos añade otros 300 mdd en donación de ayuda militar para Ucrania

Washington, 1 abr (EFE).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este viernes la donación de 300 millones de dólares adicionales en ayuda militar a Ucrania para luchar contra los invasores rusos.

En un comunicado, el Pentágono detalló el armamento incluido en el paquete, entre el que se encuentran: sistemas de cohetes guiados por láser, sistemas aéreos automáticos de táctica de navaja, sistemas aéreos automáticos Puma, defensas anti-sistemas aéreos automáticos, vehículos blindados con ruedas multiuso y munición de calibre no estándar.

El paquete de ayuda militar también incluye dispositivos de visión nocturna, sistemas de imagen térmica, sistemas de comunicación táctica segura, ametralladoras no estándar, servicios de imagen por satélite comercial y equipamiento médico.

