Londres recuerda los 40 años de invasión en Malvinas y Argentina defiende soberanía

Madrid, 2 de abril (EuropaPress).- El Gobierno británico ha recordado este sábado el 40º aniversario del inicio de la invasión de las islas Malvinas por parte de Argentina y las “más de 900 vidas” que se cobró el conflicto, mientras Buenos Aires ha recordado el carácter “inclaudicable” de la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

“Las Falkland estarán siempre en la familia británica y siempre defenderemos su derecho a la autodeterminación”, ha remachado la jefa de la diplomacia británica.

Today marks the 40th anniversary of the illegal invasion of the Falkland Islands. We remember with sadness the more than 900 lives lost in the Falklands War.

The Falklands are part of the British family and we will always defend their right to self determination 🇬🇧 🇫🇰 pic.twitter.com/Kk7EkndfaB

