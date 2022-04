Vocero de Presidencia festeja triunfo de AMLO en simulacro de Revocación de la UNAM

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron un simulacro de la Revocación de Mandato, próxima a realizarse el 10 de abril de este año.

Los resultados del simulacro, el cual contó con 524 votos en total, apuntaron a favor de que el Presidente López Obrador continúe en su cargo, con 361 votos (68.8 por ciento) contra 150 votos a favor de que a AMLO se le revoque la Presidencia, representando un 28.6 por ciento de los votos totales. Asimismo, hubieron 13 votos nulos (2.4 por ciento).

Jesús Ramírez Cuevas, periodista y Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, compartió el resultado de la simulación realizada por el estudiantado de la UNAM, expresando además, su orgullo ante la realización de un ejercicio de democracia participativa.

La publicación de Ramírez Cuevas provocó reacciones mixtas entre quienes se expresaron a favor y en contra de que en la Máxima Casa de Estudios se llevara a cabo dicho simulacro.

Entre las críticas más realizadas contra el vocero de la Presidencia es por la baja participación que tuvo el simulacro pues, la población de la Facultad supera los 12 mil estudiantes y sin embargo, la muestra realizada contabiliza apenas 500, por lo que aproximadamente el cuatro por ciento emitió su voto.

La Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, incluida en la Constitución en una reforma de hace dos años, es una de las principales propuestas del Presidente López Obrador como un ejercicio de democracia popular, pero duramente criticada por la oposición por utilizarla como un intento de “ratificación” y no una Revocación de Mandato.

Tanto la oposición como los especialistas mexicanos consideran que López Obrador propuso la Revocación de Mandato para estar en campaña permanente y así seguir movilizando a sus bases.

A pesar de que el propio Lorenzo Córdova estableció el parámetro para marcar el 40 por ciento necesario para que el proceso sea vinculante, el Presidente López Obrador declaró que, si el resultado favorece al resultado de que no continúe su cargo en la Presidencia a pesar de que no se cumpla el 40 por ciento, él acatará el resultado de la consulta.

“Yo estoy planteando además, y es mi compromiso, la convicción de que aunque no se llegue al 40 por ciento si pierdo, me voy”, dijo López Obrador, quien ha acusado al INE de no querer hacer promoción de la consulta, calificada por el organismo como un “inédito ejercicio de democracia participativa”.