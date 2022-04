“Tortura de principio a fin”: Usuarios denuncian abusos de Kavak al comprar autos

Un hilo publicado por una usuaria de Twitter despertó una oleada de críticas contra la empresa de compra y venta de automóviles: desde inmovilizaciones de vehículos en avenidas de vía rápida, información cruzada entre agentes de servicio a cliente, hasta presuntas facturaciones de operaciones inexistentes.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Una usuaria compartió en redes sociales su mala experiencia como clienta en el portal de compra y venta de automóviles Kavak.

“Nunca hago esto en redes sociales, pero esta experiencia ha sido tan desagradable que no puede quedarse sin compartir. Hace 10 meses compré un auto en financiamiento con KAVAK y ha sido LA PEOR EXPERIENCIA como cliente”, inició María en el hilo publicado en su cuenta de Twitter.

Primero denunció que ella fue citada en tres distintas ocasiones para que le entregaran el automóvil comprado; sin embargo, en aquellas citas la dejaron esperando entre dos y tres horas sin darles mayor información y únicamente detallándoles que debían de realizar un depósito a las cuentas de Kayak para validar la información bancaria y que esta estuviera activa.

“Iban y venían sin aclarar nada, solo decían que a sus cuentas no había caído ningún depósito aún y que su sistema era nuevo y tenía fallas. 3 veces fuimos, las 3 regresamos sin coche”.

Asimismo, reveló que de acuerdo con las propias políticas de Kavak, es obligatorio que las y los clientes compren un chip para que, en dado caso de que se atrase o se deje de pagar lo correspondiente después de 10 días, ese dispositivo desactiva el vehículo y lo hace inutilizable.

Al momento de recibir el automóvil, además, a los clientes no se les puede entregar el duplicado de su llave hasta que se complete el pago total del mismo.

María igualmente denunció que, al momento de realizar el servicio al vehículo para continuar con la garantía vigente, este debe de hacerse forzosamente en los talleres de Kavak a un “costo preferencial” por adelantado; sin embargo, se les informa a los clientes que únicamente hay talleres en la Ciudad de México, por lo que María debía de llevar desde Querétaro hasta la capital.

Ante dicha situación, el servicio a cliente de Kavak le respondió que lo sentían, “‘pero si no lo trae aquí en el tiempo indicado, pierde la garantía’. Eso sí, en QR ya están saturados los estacionamientos para vender sus coches, pero para darte el servicio postventa ráscate con tus uñas”.

Y finalmente, lo que María llamó “la cereza del pastel” es que le dan información cruzada con respecto a lo que puede o no hacer en caso de pérdida de la llave del vehículo, hecho que le ocurrió a inicios de este año.

A pesar de que, aclara María, ella lleva sus pagos puntuales, el servicio a cliente de Kavak le responde que en un lapso de tiempo se pondrán en contacto para avisar cuándo puede recoger el duplicado pero eso nunca ocurre. Además, otros operadores le informan que, debido a la política de no entregar la llave de repuesto hasta el pago total del automóvil, “no hay nada que hacer”.

Desde ese incidente María lleva dos meses sin poder hacer algo con respecto al vehículo que adquirió por crédito en Kavak. La empresa ni siquiera le permite el préstamo temporal de la llave para moverlo y llevarlo a una agencia para realizar el duplicado.

“PERO ESO SÍ, cobrando puntuales, HACIENDO COBROS ALEATORIOS A LA TARJETA PARA VER SI SIGUE ACTIVA. (Esto ya no es estupidez, esto ya es un ABUSO y una reverenda MENTADA DE MADRE)”, sentenció.

RESPUESTAS A LA POLÉMICA

Ante la viralización del hilo publicado por María, cientos de usuarios aprovecharon la oportunidad para denunciar los malos tratos y pésima atención a clientes que han recibido por parte de Kavak.

“Cada que puedo recomiendo nunca comprar en Kavak. A mí me regresaron mi dinero porque acudí con demanda en la mano, sólo así lo logré. Sin embargo, meses después y luego de ya no tener ningún trato con ellos, me han emitido facturas por operaciones inexistentes. Lavado, pues”, confesó un usuario.

Otro compartió un video donde muestra su carro inmovilizado en plena avenida de alta circulación, aunque, señala el usuario, Kavak asegura que la inmovilización por retraso de pago lo hacen únicamente cuando el automóvil está detenido.

Si bien la empresa no ha emitido una declaración pública hasta el momento de cierre de esta nota, el servicio a cliente de Kavak respondió el hilo de Twitter, solicitando nuevamente que María se ponga en contacto con ellos, puesto que le han enviado mensajes pero que no contesta. “Demasiado tarde, querido Kavak”, respondió.