¡El más bonito del mundo! Billete de 50 pesos recibe reconocimiento por segundo año

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Por segundo año consecutivo, México obtuvo el reconocimiento al “Mejor Billete del Año” por el nuevo billete de 50 pesos emitido por el Banco de México (Banxico).

A través de un comunicado, la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios dio a conocer que sus miembros votantes seleccionaron de nueva cuenta al Banco de México para otorgarle el premio al “Billete bancario del año” para 2021.

Cabe destacar que con más de cien billetes nuevos lanzados en el mundo durante 2021, solamente 20 fueron considerados por su diseño para ser parte de los nominados.

La Sociedad Internacional de Billetes Bancarios anuncia que sus miembros votantes han seleccionado nuevamente al Banco de México para recibir su prestigioso ‘Premio al Billete de Bancario del Año’ para 2021. Con más de 100 billetes nuevos lanzados en todo el mundo durante 2021, solo 20 fueron considerados”, se señaló en el escrito.

El billete mexicano superó al de 200 dobras, de Santo Tomé y Príncipe, donde aparece el líder de los esclavos, Rei Amador, mariposas, Sunbird y una flor.

El Banco de México fue el impresor del billete con el diseño galardonado, el cual forma parte de la Serie G que se presentó por primera vez en 2018.

El billete de formato vertical está impreso en polímero y representa el periodo histórico del México Antiguo. Muestra a Tenochtitlán, la capital de la cultura azteca.

La imagen del reverso expone un ajolote que se encuentra en el ecosistema de lagos y vías fluviales de México. “El diseño continúa resaltando las características históricas y culturales mexicanas con nuevos motivos gráficos”, se agregó.

The International Bank Note Society (IBNS) announces that its voting membership has again selected the Banco de Mexico to receive its annual prestigious “Bank Note of the Year Award” for 2021.

