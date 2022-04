EU condena a cadena perpetua a “El Destripador”, líder de la MS-13 en la costa este

Nueva York, 2 abr (EFE).- El presunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en la costa este de Estados Unidos, Miguel Ángel Corea Díaz, ha sido condenado por la justicia del país a cadena perpetua por contribuir al crimen organizado, según informaron este sábado medios locales.

MS-13 Leader Sentenced to Life in Federal Prison for Racketeering Conspiracy and Murder

Defendant Directed and/or Participated in Murders in Maryland and Virginiahttps://t.co/3okOeUW7FH

