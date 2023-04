Celulares adelantan el reloj una hora y crean confusión; las redes se llenan de MEMES

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Los relojes de algunos dispositivos electrónicos se adelantaron una hora esta madrugada, a pesar de la eliminación del Horario de Verano en el país, lo que generó confusión en algunas personas.

El erróneo cambio de horario ocurrió a las 01:59 horas, cuando en lugar de pasar a las 02:00 horas, el reloj se adelantó y cambió las 03:00 horas, y se quedó con el horario modificado hasta que las personas se dieron cuenta, y es que algunos servidores no se actualizaron y aplicaron la modificación que se hacía cada primer domingo de abril al entrar el Horario de Verano.

Usuarios en redes sociales expresaron sus problemas con mensajes o con memes por la actualización de horario que generó confusión sobre la hora en que despertaron o pretendían realizar sus actividades dominicales.

El pasado 26 de octubre, el pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de los Husos Horarios en México, con lo que se eliminó el Horario de Verano.

En un comunicado, el Senado detalló que el documento establece el horario para todo el país con base en los diferentes husos horarios reconocidos en el territorio nacional y conforme a los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos en 1884, que determinó el meridiano cero.

La última vez que se hizo un cambio en el horario fue a las 02:00 horas del pasado domingo 30 de octubre de 2022, cuando el reloj se atrasó una hora para entrar al llamado Horario de Invierno, el cual se quedará de manera permanente. Usuarios y usuarias de las redes hicieron virales algunos memes a través del hashtag #CambioDeHora y #HorarioDeVerano.

El men que no le avisaron que no hay cambio de horario y ya está en el jale #CambioDeHora #cambiodehorario #HorarioDeVerano pic.twitter.com/V9tR6IUVYd

No mamen, me dormí bien pinches tardes y me levanté bien pinches temprano para trabajar pensando que eran las 5 a.m pero me di cuenta que son realmente las 4 a.m por la estúpida configuración de los teléfonos al horario de verano. Literal soy este wey ahorita 🙃🙃 pic.twitter.com/QX0GQfwvsi

— Aldito y los Clonosaurios (@_Aldontknow) April 2, 2023