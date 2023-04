VIDEO: Explosión se registra en cafetería de San Petersburgo; muere periodista ruso

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS).- El periodista ruso Vladlen Tatarski, conocido por su especialización en temas militares, ha muerto este domingo tras una explosión ocurrida en una cafetería de San Petersburgo. Otras 16 personas han resultado heridas.

El Ministerio del Interior ruso ha confirmado la muerte de Tataski tras una deflagración ocurrida en una cafetería del paseo de la Universidad de San Petersburgo, informa la agencia de noticias rusa Interfax.

Medios rusos han publicado que una mujer llevó la bomba hasta el lugar donde se encontraba Tatarski, que protagonizaba un encuentro con público.

"We will defeat everyone, we will kill everyone, we will rob everyone. Everything will be as we like": this video was recorded by the pro-Kremlin blogger Vladlen Tatarsky from the Kremlin hall. pic.twitter.com/YU8R7Dl0fI

