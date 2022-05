VIDEO | Monreal: En 2024 sólo habrá dos bloques, el de la 4T y el del PRI-PAN-PRD-MC

En entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, el Senador Ricardo Monreal Ávila expresó que para garantizar el triunfo y la ratificación en el 2024 del proyecto del Presidente López Obrador, Morena tiene que superar sus diferencias al interior.

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal Ávila advirtió que en el proceso electoral de 2024 sólo habrá dos bloques que contiendan por la Presidencia de México: de un lado estará el abanderado de la Cuarta Transformación y del otro “un candidato del PRI-PAN-PRD, incluso MC”.

“Yo creo que va a estar al final MC en este gran bloque, porque lo que MC quiere es ganarle al Presidente de la República la Presidencia. Ya es un asunto casi personal, de construir una fuerza que le dispute al Presidente López Obrador su fuerza en Morena y por eso Movimiento Ciudadano ha actuado con inteligencia, pero al final va a ser parte de ese bloque”, dijo Monreal Ávila en entrevista para la serie documental y el libro La disputa por México, editado por Harper Collins.

El coordinador de los senadores de Morena indicó que el candidato del bloque opositor tendrá que venir de fuera. “Como decía un panista, muy avezado en estos temas: “No puede ser uno tatuado de nuestros propios partidos”. Es decir, no un priista, no un panista, no un perredista”, compartió en la plática.

El Senador Monreal anticipó que el triunfo y la ratificación en el 2024 del proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador dependerá de que Morena “pueda lograr superar sus diferencias para que camine junto”.

En ese sentido, mencionó a los principales aspirantes del oficialismo de cara al próximo proceso presidencial para el cual él mismo ha levantado la mano, sobre lo cual señaló: “Halago en boca propia es vituperio, pero yo lo he expresado y no me cuesta trabajo reiterarlo y ratificarlo”.

“Veo con mayor presencia y fuerza a Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno; a Marcelo Ebrard y a un servidor […] Pero al final, si nosotros tres o el propio Adán Augusto [el Secretario de Gobernación] que lo acaban de destapar en Tabasco; si los cuatro no nos ponemos de acuerdo, uno de ellos, uno de ellos, el que se salga con el diez por ciento, ya no le pidas más”, dijo.

Las aspiraciones presidenciales de Monreal se han enfrentado con el método de elección —sugerido por Andrés Manuel López Obrador— en Morena: las encuestas, con el cual el Senador no está de acuerdo, y así lo ha dicho.

En últimas fechas ha expresado su desacuerdo con eso y con otros temas, de tal manera que pareciera distante del fundador del partido en el que milita y líder de la poderosa (y única) corriente de izquierda que logró la Presidencia de México en 2018.

Algunos observadores dicen que es más un método de negociación del Senador: se deja ver con dirigentes de otros partidos, presiona en tiempos previos a la selección de candidatos, se dice maltratado y luego se acomoda. Porque así pasó en 2017 y porque a Monreal no le va mal en la vida. Su hermano es Gobernador de Zacatecas, otro es Alcalde y buena parte de su familia se dedica a la función pública gracias a su persistencia pero, sobre todo, gracias a Morena.

Pero a la hora de definir proyectos que protagonizan la disputa por México, Monreal siempre se sienta —al menos hasta ahora— del lado de la banca donde está López Obrador. Y así ha sido durante 20 años. Es uno de los primeros gobernadores de la izquierda en la historia y esas dos décadas las ha pasado junto al actual Presidente de México.

Cuestionado sobre estos dos proyectos de Nación en disputa, Monreal indicó que el propio Presidente desde hace años “los ha venido agrupando: los liberales contra los conservadores; o dos equipos o dos grupos: uno contra el neoliberalismo y el otro un proyecto nacionalista”.

“En los últimos tres años, el Presidente ha subrayado más esa distancia y esa diferencia. Prácticamente ha agrupado a dos grandes bloques: el bloque neoliberal y el bloque, diría, nacionalista. Desde La Disputa por la Nación de Carlos Tello y Rolando Cordera, que ya se discutía en los ochenta, estos dos grandes bloques se mantienen y persisten. Se subrayan y se profundizan. Así lo veo”, comentó.

—¿Cómo ubica el momento en el que estamos ahora mismo, en esa batalla por el recambio?

—El Presidente de la República inició un proceso de transición política. Me temo que no se va a terminar en los seis años; a los seis años va a ser un proyecto inacabado porque las transiciones políticas son mucho más largas, mucho más prolongadas. Pero el Presidente tuvo una visión de país que la aplicó estrictamente. Este sacudimiento de los viejos dogmas o de la ortodoxia que acompañaba a los presidentes de la República: llenos de privilegios, de lujos. La sacudió. Eso propios y extraños tenemos que reconocer: que el Presidente instaló un nuevo estilo de Gobierno y no creo que regrese el viejo estilo de Gobierno de la parafernalia.

El Senador Monreal explicó que el grupo que representa la oposición quiere retornar al poder ​​y recomponer su situación.

“Su principal propósito es retornar y recuperar el poder político y en eso están aliados todos los grupos fácticos. Te podría decir: grupos económicos, grupos eclesiásticos, grupos en los medios de comunicación. Grupos académicos, grupos científicos sumados a veces por la falta de pericia para el trato con ellos y que no tienen la ideología de derecha, pero la coyuntura los lleva a simpatizar con grupos de derecha por nuestra torpeza del trato para con los académicos, los científicos, las universidades, la clase media, las iglesias, los intelectuales, los empresarios, no hay necesidad de pelear”, criticó el legislador morenista.

En ese sentido, Monreal advirtió que la única posibilidad del proyecto conservador es “un desgajamiento en el otro polo”, en el de la 4T.

—¿Y usted se ve en esa disyuntiva?

—No. Yo me veo en Morena. Voy a luchar en Morena. Tengo que mantenerme en Morena porque yo soy fundador de Morena. Creo en este proyecto. He acompañado al Presidente 24 años y soy militante de Morena. Aún cuando él [López Obrador] ejerza su función y emita mensajes, símbolos, signos de preferencia marcada por alguno de los… ejem… por alguna de las aspirantes. Aún así yo voy a luchar, porque yo me considero de los de abajo y mi apuesta es con los de abajo, no con las cúpulas ni con la nomenclatura. Nunca he sido favorecido, protegido o promovido por ellas.

—¿Usted ve el retiro del Presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024?

—Sinceramente, no. Él va a seguir siendo un hombre influyente en el movimiento…

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez