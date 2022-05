Los otros damnificados de la L12: Las reparaciones siguen, sobre Tláhuac hay un caos

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– A un año del desploma de un tramo elevado y de la caída de un tren de la Línea 12 del Metro por fallas de origen, la estrecha avenida Tláhuac es un caos vial día y noche.

Entre cláxones y martillazos por la reconstrucción del puente elevado, las pipas, camiones RTP, microbuses hacia Taxqueña, autos y mototaxis invaden la vía del Metrobús emergente que avanza a vuelta de rueda a la vez que conductores se pelean para alcanzar a pasar el fugaz semáforo en verde mientras los peatones se aventuran a cruzar la calle.

La noche del lunes 3 de mayo hubo 98 heridos y 26 personas perdieron la vida cuando se trasladaban en la Línea Dorada de regreso de la jornada laboral, del dentista o del cine.

Los otros damnificados por este colapso son los cientos de usuarios que durante meses han enfrentado horas de estrés, mayor gasto y riesgo de asalto o acoso sexual para trasladarse de la zona cero del accidente hacia su trabajo, escuela o cualquier otro destino.

Lograr salir de la avenida desde el tramo Olivos-Tezonco –sin contar los que vienen desde la última estación en Tláhuac– les requiere hasta media hora o 45 minutos.

Franco, un adulto mayor de Zapotitlán, ubicado a unos cuatro kilómetros del Metro Olivos, donde se colocó un memorial de las víctimas con cruces y fotografías, aseguró que su calidad de vida se ha visto “bastante” afectada por la falta de operación de la Línea 12, inaugurada el 30 de octubre de 2012, a unos meses de que concluyera el Gobierno de Marcelo Ebrard Causabón, y cerrada en el tramo elevado en marzo de 2014 en la gestión de Miguel Ángel Mancera Espinosa por las fallas de origen registradas.

“Lo que normalmente yo hacía de Zapotitlán a Tlalpan eran no más de 20 o 25 minutos. Ahora, para cruzar Tezonco y llegar a la Calle 11 o a Lomas Estrella se hace uno, fácilmente, más de una hora y media. En algunos horarios, hasta dos horas”, compartió mientras esperaba un camión frente a la estación emergente del Metrobús Tezonco, también con largas filas de transeúntes que aguardaban para dirigirse hacia el Metrobús Coyuya en la Alcaldía Iztacalco o hacia Tláhuac.

“Lo que tenía uno de horario de trabajo de ocho a diez horas al día, fácilmente se pueden convertir en 12,14 o 15 horas al día y eso obviamente merma no solamente la cuestión económica, sino la cuestión de salud, que es lo más importante”, dijo.

El usuario lamentó que sea estructural el daño de la Línea 12 porque le permitía conectar más rápido de la periferia al sur céntrico.

“Si tratan de repararla otra vez, posiblemente vayamos a caer en el mismo error porque el problema que tiene la Línea ya no es coyuntural, sino es estructural”, comentó.

La periodista Icela Lagunas, autora del libro Línea 12, crónica de una tragedia anunciada, lo dijo así en entrevista previa con SinEmbargo: “Se ideó como una obra para catapultar las aspiraciones presidenciales del ahora Canciller Marcelo Ebrard. Se planeó, pero los tiempos se le salieron de control. En ese proceso, pasaron por alto muchas alertas que la propia Línea 12 les estaba mandando”.

Entre las alertas, documentadas por Icela desde 2012 y por el peritaje independiente solicitado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, resalta que los vagones no embonaban con las vías porque se cambió a la compañía proveedora de los trenes, había problemas con los rieles y con las columnas del tramo elevado por falta de acero, situación empeorada tras el terremoto de 2017 y, como último detonante, se colocaron mal los pernos.

Este lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formuló en una audiencia de vinculación a proceso la imputación en contra de ocho personas y dos representantes de personas morales por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos.

Arturo, un joven habitante de la colonia El Mar de la Alcaldía Tláhuac, comparó que cuando iba a la preparatoria en Metro le resultaba más fácil trasladarse que ahora, cuando a diario hace dos horas para ir a la universidad (y otras dos de regreso).

“Antes me era de mucha utilidad la Línea 12, ya que en mi camino hacia el CCH me hacía alrededor de 40 o 50 minutos y actualmente a Ciudad Universitaria me estoy haciendo dos horas. Estoy utilizando el trolebús, estoy gastando menos, pero la verdad es que aprecio más el tiempo”, lamentó y urgió a las autoridades acelerar la reconstrucción de la Línea Mixcoac-Tláhuac, que atraviesa el sureste de la Ciudad de México.