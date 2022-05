Alemania reporta su primer día sin muertes por COVID-19 desde septiembre de 2020

Desde el inicio de la pandemia, el número de infecciones confirmadas asciende a 24 millones 813 mil 817; actualmente la cifra de casos activos se estima en unos dos millones 209 mil 200.

Berlín, 2 may (EFE).- Por primera vez desde el 21 de septiembre de 2020 las autoridades sanitarias alemanas no reportaron ningún muerto con o por COVID en las últimas 24 horas, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología publicados la pasada madrugada.

No obstante y a diferencia de otros momentos de la pandemia, actualmente son pocos los estados federados que notifican nuevos casos durante el fin de semana, sino que los presentan en días posteriores, por lo que los datos disponibles los lunes no son del todo concluyentes.

Así, desde el inicio de la pandemia y según la última actualización de datos, la cifra de muertos asciende a 135 mil 461.

Por otra parte, las autoridades sanitarias notificaron cuatro mil 032 nuevos contagios con coronavirus, frente a 11 mil 718 del día anterior y 20 mil 084 de hace una semana.

La incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa en 639.5 nuevos contagios por cada 100 mil habitantes en siete días, frente a 666.4 ayer, 790.8 hace una semana y mil 531.5 hace un mes, aunque este dato no ofrece una perspectiva completa de la evolución de la pandemia, ya que depende del número de pruebas que se realizan.

La campaña de vacunación sigue estancada, con cuatro mil dosis administradas el domingo, y a pesar de que el 22.4 por ciento de la población -18.7 millones de personas- todavía no han sido vacunadas; cuatro millones -el 4.8 por ciento-, no obstante, tiene entre 0 y 4 años, y para ellos no hay todavía una vacuna.

Así, hasta el domingo, el 77.6 por ciento de la población (64.5 millones de personas) había sido vacunada, el 75.8 por ciento (63.0 millones) con la pauta completa, mientras el 59.3 por ciento (49.3 millones) había recibido una dosis de refuerzo, y el 4.8 por ciento (4.0 millones) incluso la segunda.