“Me habían engañado”: AMLO dice que Vulcan Materials sigue extrayendo material

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la mañana de este lunes que la empresa Vulcan Materials sigue extrayendo material en territorio mexicano, específicamente en Quintana Roo.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador explicó que el fin de semana estuvo en la zona, por lo que se percató de que la empresa lo había “engañado” diciendo que ya no estaba extrayendo material, hecho que no era cierto.

“Acabo de estar el fin de semana y me habían engañado en que ya no estaban extrayendo material y pasaba yo por ahí, sobrevolaba siempre, como tres veces, y en efecto estaba todo parado, las grúas paradas, todo parado. Pero ahora pasé, quizá no sabían o fue porque pasamos el viernes, y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material. Vi cómo están cargando un barco”, narró.