AMLO revela que hay otro agente de la GN detenido por asesinato de alumno de la UG

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió este lunes que no habrá impunidad en el caso del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel, quien murió por disparos de un elemento de la Guardia Nacional, luego de anunciar que hay otro detenido.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal refirió que el jueves pasado se le informó sobre este caso “lamentable” y se solidarizó con los familiares, a quienes les pidió “que tengan confianza porque no va a haber impunidad”.

“Hubo al inicio una investigación. A mí me informaron el jueves. Ya tanto en la Guardia Nacional, como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, que no hay encubrimiento. No es como antes que se ocultaban las cosas o se protegía a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios”, dijo el Presidente.