Beatriz Gutiérrez Müller celebrará el 5 de mayo con Jill Biden en la Casa Blanca

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller celebrará la Batalla de Puebla con Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, en la Casa Blanca.

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- Beatriz Gutiérrez Müller, la historiadora y esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, asistirá como invitada a la Casa Blanca para la celebración de la Batalla de Puebla el 5 de mayo.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador reveló que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, invitó a la escritora a conmemorar esta fecha, por lo que viajará a Washington.

“Ella va a estar a partir de Honduras, porque tiene otra invitación, la están invitando a la Casa Blanca, a Washington, precisamente por la celebración del 5 de mayo, parece que la señora Biden está haciendo la convocatoria y la han invitado”, compartió.

El mandatario agregó que después de su visita a la Casa Blanca, la doctora volará a Honduras para acompañarlo en su gira por Centroamérica y el Caribe, a la que también asistirán los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; y de la Marina, José Rafael Ojeda.

El Presidente realizará su gira por Centroamérica y el Caribe del 5 al 9 de mayo. Primero, ofrecerá su conferencia de prensa desde Puebla y posteriormente asistirá al desfile conmemorativo de la batalla para después trasladarse al aeropuerto.

“Estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica, la iría a visitar, todavía no tengo el tiempo definido, pero sí tengo interés (…) he salido tres veces y las tres a Estados Unidos, una a Nueva York y dos a Washington, entonces, me falta el sur”, dijo.

El pasado 11 de marzo, López Obrador explicó que su gira en mayo sería para abordar la ola migratoria que afronta la región y sus propuestas para “atender las causas”, fortaleciendo programas sociales de Sembrando Vida, para agricultores, y Jóvenes Construyendo el Futuro, para aprendices.

“Nosotros estamos financiando estos programas, en El Salvador, en Honduras, en Belice, estamos por llegar a un acuerdo con el Gobierno de Guatemala, pero es financiamiento de México solidario, fraterno”, indicó.