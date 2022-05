¿”Cero COVID” o mitigación del virus? Así el impacto de restricciones en salud mental

Madrid, 2 de mayo (Europa Press).- Un estudio mundial sobre las respuestas de los países a la pandemia de COVID-19 ha concluido que ha habido peor salud mental en los países que intentaron controlar el virus con restricciones, como España, que en los que intentaron suprimir o eliminar la transmisión.

En el trabajo, publicado en la revista científica The Lancet Public Health, los investigadores combinaron los datos del Rastreador de Respuestas Gubernamentales de la COVID-19 de la Universidad de Oxford con las puntuaciones de malestar psicológico recogidas en la Encuesta Global del Imperial College London-YouGov COVID-19 Behaviour Tracker.

Los países con estrategia “cero COVID” fueron Australia, Japón, Singapur y Corea del Sur. Los países “mitigadores” son Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.

Restricting the spread of SARS-CoV-2 or safeguarding mental health: a false dichotomy? https://t.co/8tLQI9xqlJ #publichealth #auspol

